自卑、霸凌陰影下成長 營養師林雨薇：你可以決定人生不要被操控！
外型陽光甜美的營養師林雨薇，自信專業的表現廣受各界肯定；很少人知道，在上大學以前，她是極度自卑、曾在校園被霸凌，有社交恐懼症的她花了4年時間療癒過往傷痛，找到存在價值。新的人生，終於展開。
林雨薇接受全台最大女性健身社群「有肌勵」訪問，分享這段找回自信的傷痛過往。
自卑成長的孩子
林雨薇的雙親對兒女期待很深。小時候，林雨薇喜歡畫畫、做菜，但長輩認為學業成績好、很乖的孩子才有前途，為了滿足父母期望，只能默默割捨心中的夢想。
在校學業成績表現不如期待，帶著滿滿的自卑，林雨薇封閉自己不敢與同學講話，卻成為被霸凌的對象，教室桌子被寫滿寫嘲諷的話，但她不願父母擔心，選擇被動忍受，總是躲避他人視線，上課就躲到倒數第二排睡覺，逃避晦暗的人生，覺得未來無望。
我的人生壞掉了
「我的人生已經壞掉了，就繼續壞下去吧！」既然沒有人重視、在乎她喜歡的事，林雨薇把內隱的怨氣表現在不斷弄壞、弄亂東西；考大學時自我放逐亂考、重考一年更是放縱自我，結果當然考很差。
她刻意選擇南部學校就讀營養保健系，讓自己有一個喘息的機會，可以真的做她想做的事，不再痛苦的顧慮那麼多，想做什麼就做，面對人不用擔心口無遮攔傷到人，真誠做自己就好。
從小喜歡吃美食、下廚的她，在大學四年找到人生的志業，開心的玩、開心地念書、分類食材，畢業後考上營養師和研究所，因為找到熱情，到產業、教育體系分享營養知識時，總能把課程講得非常活潑，用簡單語言傳達吃的訊息，帶更多人一同探索看似平凡無奇的日常飲食大小事，在健康管理、體重控制、老年食膳、運動營養領域得到讚賞；人生，終於不一樣了。
跑步中領悟人生
2021年，林雨薇因車禍扭傷腳，加上疫情關係工作機會減少，她善用這段時間好好復健，透過運動營養相關背景，提升腳的肌耐力，8月進化到可以戴著護具快跑帶走，雖然不輕鬆卻在跑步過程中體悟人生道理。
「原來我可以完成那麼久的耐力運動！」她一周三天，一次跑4至8公里，如今已完成兩場10K賽事。跑步就像人生，爬坡時很喘很累，但有上坡就有下坡，雖然很想放棄，但如果沒跑完放棄了，之前的努力就白費了，每次在痛苦中完成跑步目標，總會豁然開朗。
人生就像跑步
從自卑、有社交恐懼的女孩，到能自信面對群眾的營養師，林雨薇認為，跑步如果突然爆衝後面就沒力氣，平常心面對才會表現好，人生也是如此，我們應該踏實的過好每一分鐘。跑越久，越能拿捏節奏感，跑完後腦內啡分泌心情特好。
透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，你可以決定自己的人生不要被操控。好事不會自己發生，但是你可以想辦法創造好的事發生，開創屬於自己的美好人生。
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