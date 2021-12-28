親人相繼罹癌離世 健身教練投入疾病預防
從小就熱愛運動，還曾是田徑和足球選手。現在是健身教練的王雅莉因為天性樂觀，老天爺給了她一個順而平穩的人生。但沒想到卻在親人相繼因癌病逝後，才正式嘗到挫敗感。走出低谷持續向前，現在讓她更懂得運動的意義是什麼?
王雅莉接受全台最大女性健身社群有肌勵的採訪，分享家人離世後初嘗挫敗感的故事，也希望透過自己的故事，讓更多人知道運動在疾病預防上的重要性。
一生都熱愛運動
健身教練王雅莉一生都和運動結下好緣份，從小不但是田徑選手還身兼足球員。進社會後擔任健身教練，工作和運動都有著密切關係，可見她對運動的熱愛。現在除了在健身房帶課，也會從事慢跑、游泳、瑜珈等運動，並搭配重訓來自我訓練提升肌肉量，或利用時間研究預防醫學等知識。
親人因癌病逝初感挫折
王雅莉言談間，總能流露出專業。但她說，即使擁有這些知識背景，卻在奶奶和叔叔相繼因血癌及大腸癌病逝時，自己在過程中卻幫不上忙感到挫折。為了不讓遺憾重演，深究原因後她發現。親人平時在飲食方面都長期攝入高糖、高鹽、高油、精緻澱粉等食物，叔叔則外加熬夜、飲酒所致。
用運動改善健康
她說，雖然養成良好的運動習慣、健康飲食和正常的作息不是防癌萬靈丹，但對於疾病預防和身體改善，相當重要。因為在親人做化療時發現，人體的肌肉量及蛋白質會大量的流失，當時如果有建議他們配合運動提升肌肉量，並補充大量蛋白質，或許在當時對他們的健康會有些幫助。
從運動提升肌肉量
所以她想藉此機會告訴讀者，養成健康生活的方程式。首先是運動，她建議可藉由保持良好的運動習慣，來逐步提升自體的肌肉量。初期可先設定簡易的目標，再循序漸進。例如每周一次快走，再變成每周兩次。
從飲食提升健康生活
飲食部分。如炸物、精緻澱粉盡量少攝取。可多攝取原型食物，也可多攝取高蛋白質，來補充日常生活中肌肉量的流失。蛋白質對人體肌肉合成尤其重要，若肌肉量不足慢性疾病、關節炎等症狀就會相繼產生。
運動讓自己更有活力
王雅莉深有同感的說，深知堅持運動不容易，但只要養成運動習慣，堅持下去就會達成目標。尤其運動會讓人心情愉悅，對於每天要面對許多人的她來說，每天都透過運動給自己充電，充飽一天的活力後，讓自己更有活力迎接美好的一天。
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