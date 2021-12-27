產後憂鬱疑心老公不愛自己 雙寶媽體悟：我有先愛自己嗎？

結婚後，夫妻只能由愛情變成親情了嗎？有了小孩後，生活重心只剩孩子是對的嗎？英語教師馬嘉徽不能接受婚後生活變調，產後憂鬱陷入負面思考輪迴，跌跌撞撞多年，她終於體認「愛上自己後，別人才會愛你！」人生開啟新篇章。

馬嘉徽接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享婚姻中如何找回自己的心路歷程。

他真的愛我嗎

45歲的馬嘉徽有一對10歲及6歲的兒女，本以為結婚後是幸福的開始，卻發現只是單純的一廂情願，婚後面臨夫妻相處的適應、觀念落差、生活習慣衝突，及後來生育孩子的種種問題，都讓她對原本婚姻的想像出現嚴重崩壞。

她常常懷疑「老公真的愛我嗎？」，尤其有了小孩後，先生的焦點都放在孩子身上，產後憂鬱所產生的負面情緒及想法，讓婚後幾年都過得不開心，疑神疑鬼擔心老公有外遇，為了轉移自己負面的想法，讓自己忙碌起來，她開始外出兼職教英文，獲得些許的成就感，能在瞎忙的育兒生活中喘口氣。

轉念加上運動的堅持

學生時代的馬嘉徽，身形肉肉的，缺乏自信，有些憂鬱，那段青澀的歲月，過得並不好。畢業後，透過慢跑和爬山等戶外活動，才慢慢瘦下來，也愛上戶外活動及旅遊。但婚後有了小孩，卻漸漸忘了原來的自己。

重拾運動是邁出新人生的第一步。她決定，無論再忙碌，每天一定要抽出時間運動40至60分鐘，每天跳繩1000下以上，配合核心及瑜珈，剛開始是為了舒壓，後來已成為生活中不可或缺的習慣了。轉念除了用在生活，也運用在工作中。

教學場域裡，有個情緒障礙的學生，脾氣來了會爆哭打自己，敲桌亂丟東西，馬嘉徽也曾在安撫學生過程中，遭到捶打傷害過。雖然教學上很苦惱，也承受不小壓力，但既然無法改變事實，她選擇跟孩子和家長多溝通，盡力協助他控制情緒，陪學生走一段快樂的學習旅程。

愛上自己後別人才會愛你

透過轉念和運動的堅持，她意外體會「老公、孩子，愛不愛我有很重要嗎？我有先愛自己嗎？自己的快樂要別人給予嗎？」終於了解「是自己讓自己過不去啊！」快樂的為自己而活，又能兼顧家庭的和諧，

每天留些時間好好愛自己，持續幾年的運動後，體態多了分清瘦及線條，重拾自信美，不禁愛上了自己，這是過去從未有的。這兩年更開始喜歡自拍，拍美照上傳FB與人分享，覺得先生比以前更愛自己。

懷著感恩心, 創造自己的幸福

「難怪以前我不喜歡拍照。」人生有如倒吃甘蔗，對比以前和現在的自己，馬嘉徽很感謝一路來親友在失意潦倒時的安慰、在托育的協助，更感恩先生的激勵及支持，成為最大的後盾，她才能專心致力在熱愛的運動上。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人「平凡如我，也可以在網路平台上述說自己的故事，分享生命中的點點滴滴，成就精彩的自己。」不管何時開始運動，帶來的影響都是正面加乘的效果，是有可能改變人生的。

學海無涯，人生不管幾歲，都要給自己一個機會，相信自己的潛能，懷抱熱情，堅持去挑戰想做的事。因為自知不是個聰明人，所以更要腳踏實地，活得更努力、更充實，但也要懂得享受人生，求得生命中的平衡點，才不枉此生！

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