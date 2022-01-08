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有片｜改善大小臉、法令紋？中醫師教你瘦小臉、變年輕！
你有大小臉的問題嗎？法令紋很困擾？讓Youtuber「阿銘師x鍼還傳」教你在家也可以輕鬆做的動作，改善大小臉、法令紋的問題，還能保養臉部肌肉，讓肌膚不容易下垂！
阿銘師表示，臉部的核心肌群在舌頭，所以臉部循環、法令紋保養，都是可以靠訓練舌頭來調整的，舌尖能推多遠，就代表我們的臉能有多膨。影片中教大家舌尖在臉頰上畫圈，6個方向各10圈，每天2到3個回合，就能保養臉部！
要靠咬肌瘦小臉，則需以下步驟，臉部筋膜解鎖、將咬肌推至定位、使用省力動作並且主動收縮，藉此改變筋膜形狀，加上核心肌群運動效果更加，如果有不適症狀，動作可以調整或減少，還是要以自身感受衡量喔！
想了解更多關於健康運動？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起瘦小臉。
完整影片：點我看
阿銘師 FB：點我看
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