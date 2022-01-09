有片｜躺著也能瘦是真的！ 醫師：做對運動、做對時間就可以！

不用吃藥、不用節食，躺著也能瘦？這是真的！當我們在運動後，即便身體停止運動，依然能持續消耗熱量的瘦身法，就是「後燃效應」，至於可行性有多少？「好邱醫師」將告訴你後燃效應的正確觀念。

高強度間歇運動慢慢流行起來，號稱除了可以減脂還可以增肌，最棒的是還可以運動之後一整天提升代謝，但燃燒效應可不是每種運動都可以產生的，根據研究發現，至少要有一定強度的運動，加上一定的時間，才會開始產生，強度越高需要的時間越短，就能產生數小時至24小時，達成有意義的後燃效應。

好邱醫師最後整理出三大總結，要讓大家思考，我們真的有需要這個效應嗎？看起來可以在不運動的時候多燃燒脂肪，很美好，但在現實世界中似乎卻很不實際，還是尋找適合自己跟自己喜歡的運動，持續性的運動吧！

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