有片｜肌肉痠痛要按摩、冷敷還是熱敷？
你也常覺得肌肉痠痛嗎？肌肉痠痛會讓人生活、訓練都受影響，如果肌肉痠痛，到底該按摩、冷敷還是熱敷？「一分鐘健身教室」史考特醫師透過科學研究，分享六種方法，教你有效舒緩肌肉痠痛問題。
肌肉痠痛可分成運動後造成及非運動引起，冷熱敷是都可以的，後者則建議熱敷舒展緊繃肌肉回復血液循環。運動應該要從低強度循序漸進，千萬不要躁進求快，一下子做太強、太多、太新的運動不僅特別容易肌肉痠痛也會增加運動傷害風險唷！
許多人都曾因為嚴重的肌肉痠痛，而不再想運動，過去理論認為肌肉痠痛是因為乳酸堆積所導致，史考特醫師表示，這點已經被研究推翻了，乳酸理論是錯誤的，觀念要改。先了解是肌肉痠痛還是運動傷害，再找到正確減緩運動後痠痛的方式，一起找回獲得健康的機會！
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