快訊

守不住就下令禁止內用 柯文哲：需要政府做決策

不影響民生的防疫升級 柯文哲：明起醫院長照停止探視

有片｜雞胸肉簡單煮！高麗菜雞肉煎餅

聯合新聞網 / 江孟軒
高麗菜雞肉煎餅
高麗菜雞肉煎餅

減肥時總是看到雞胸肉，想要換種吃法嗎？讓Youtuber「CYFIT兆佑」和廚師「小M」教你高麗菜雞肉煎餅，讓你雞胸肉料理吃不膩！

雞胸肉是許多追求健康的人喜歡的食材之一，因為它蛋白質含量高、脂肪含量低，還含有大量的必需營養素，能夠預防可能因減重而導致的肌肉量流失與掉髮問題，對於小孩子們來說也是很好的食物。

這次需要準備的食材有雞胸肉、洋蔥、雞蛋、高麗菜、胡椒、橄欖油，都是平常隨手可得的食材，作法也很簡單，三兩下就能上桌，快來一起看影片學起來！

想了解更多關於健康飲食的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓你吃飯零負擔！

完整影片：點我看

CYFIT兆佑 FB：點我看

延伸閱讀

減脂助減重 1分鐘學會蔬活馬鈴薯餅

1分鐘番茄雞肉球 讓你吃肉肉長肌肌

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜雞胸肉簡單煮！高麗菜雞肉煎餅

減肥時總是看到雞胸肉，想要換種吃法嗎？讓Youtuber「CYFIT兆佑」和廚師「小M」教你高麗菜雞肉煎餅，讓你雞胸肉料理吃不膩！

美到不科學！40歲開始運動 三寶媽：你不愛自己，誰會愛你？

「不可能！這怎麼可能是三寶媽！」美睫師許馨云有著火辣身材，前凸後翹的玲瓏身段，回頭率超高！但其實她體重曾重達65公斤，更在40歲以後才開始運動，外表逆齡生長，完全看不出最大的孩子已經唸國三。

有片！蒜蓉嫩蒸雞胸 吃肉肉長肌肌 電鍋懶人食譜

誰說減肥就要止口慾？想甩肉一樣可以吃好料，今天教你一道零失敗的電鍋懶人料理「蒜蓉嫩蒸雞胸肉」，讓你吃肉肉長肌肌，讓身材更緊實！

有片｜肌肉痠痛要按摩、冷敷還是熱敷？

你也常覺得肌肉痠痛嗎？肌肉痠痛會讓人生活、訓練都受影響，如果肌肉痠痛，到底該按摩、冷敷還是熱敷？「一分鐘健身教室」史考特醫師透過科學研究，分享六種方法，教你有效舒緩肌肉痠痛問題。

愛跳舞的台灣女孩 用舞蹈幫日本人矯正腰痠背痛

從小愛跳舞的台灣女孩，怎麼一路跳進日本？成為日本媳婦後，又怎麼用舞蹈，改善日本人腰酸背痛的問題？楊沛娣，走過顛沛流離的負債歲月，努力融入日本文化，用專業得到日本人的肯定。楊沛娣接受全台最大女性健身社群「有激勵」，分享用舞蹈活出亮麗人生，在異鄉努力開花結果的過程。

屈體划船會了嗎？正握反握差別在XXX！

屈體划船算是一個蠻進階的動作，上肢與下肢的穩定性不夠很難把動作做的好看又有效率，今天就跟YouTuber「幹嘛啦 ! ET」來探討這個動作吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。