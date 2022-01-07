有片｜雞胸肉簡單煮！高麗菜雞肉煎餅
減肥時總是看到雞胸肉，想要換種吃法嗎？讓Youtuber「CYFIT兆佑」和廚師「小M」教你高麗菜雞肉煎餅，讓你雞胸肉料理吃不膩！
雞胸肉是許多追求健康的人喜歡的食材之一，因為它蛋白質含量高、脂肪含量低，還含有大量的必需營養素，能夠預防可能因減重而導致的肌肉量流失與掉髮問題，對於小孩子們來說也是很好的食物。
這次需要準備的食材有雞胸肉、洋蔥、雞蛋、高麗菜、胡椒、橄欖油，都是平常隨手可得的食材，作法也很簡單，三兩下就能上桌，快來一起看影片學起來！
想了解更多關於健康飲食的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓你吃飯零負擔！
完整影片：點我看
CYFIT兆佑 FB：點我看
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言