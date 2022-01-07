有片｜雞胸肉簡單煮！高麗菜雞肉煎餅

減肥時總是看到雞胸肉，想要換種吃法嗎？讓Youtuber「CYFIT兆佑」和廚師「小M」教你高麗菜雞肉煎餅，讓你雞胸肉料理吃不膩！

雞胸肉是許多追求健康的人喜歡的食材之一，因為它蛋白質含量高、脂肪含量低，還含有大量的必需營養素，能夠預防可能因減重而導致的肌肉量流失與掉髮問題，對於小孩子們來說也是很好的食物。

這次需要準備的食材有雞胸肉、洋蔥、雞蛋、高麗菜、胡椒、橄欖油，都是平常隨手可得的食材，作法也很簡單，三兩下就能上桌，快來一起看影片學起來！

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