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屈體划船會了嗎？正握反握差別在XXX！

聯合新聞網 / 余家旗
屈體划船算是一個蠻進階的動作。圖/Canva
屈體划船算是一個蠻進階的動作。圖/Canva

屈體划船算是一個蠻進階的動作，上肢與下肢的穩定性不夠很難把動作做的好看又有效率，今天就跟YouTuber「幹嘛啦 ! ET」來探討這個動作吧！

屈體划船需要同時做到下肢的髖屈曲穩定與上肢作肩關節伸展，跟硬舉是完全相反的動作，如果髖屈能力或穩定不好的話，就很容易造成膝關節參與過多，使得下肢做出蹲的動作，這時候全身的壓力就不會只靠臀與腿後支撐，會給膝關節與腰椎過多的負擔，背部肌群還沒力竭，腿前側與腰部肌肉就支撐不住了，那麼正握與反握時要注意什麼呢?就讓影片來告訴你吧！

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