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險遭男友父親侵犯 她花六年走出憂鬱學會大聲笑

聯合新聞網 / 張念慈

和男友論及婚嫁，卻險遭未來公公侵犯，該怎麼辦？男友不心疼自己，還劈腿小三，這段感情還可以持續下去嗎？這些，全都是割在黃淯曦心底最痛的傷痕。後來，不再相信人的她，怎麼樣重拾開懷大笑的力量？

外表火辣自信的健身教練黃淯曦，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，透露這段不為人知的奮鬥歷程。

男友帶小三霸凌

黃淯曦從小在被批評的環境下長大，家人的情緒勒索，讓她內心總是自卑，骨瘦如材的身形，正如她的心理狀態，總是覺得自己不夠好，擔憂自己不足。

為了不讓準公公再次試圖侵犯，她逃出國遊學，男友卻在此時劈腿了。

男友愛上富家女，甚至和小三一起打擴音電話，縱容小三嗆聲「你這個死小三，死窮鬼，沒錢就走開，幹嘛纏著我男友。」這是我愛的男人嗎？她不可置信，但愛太深依然默默吞忍，返台後準備結婚，卻黯然被男友分手了。

懸崖邊被往下推

黃淯曦遭受不公平的對待，家人卻極度不諒解，指責她「一定是你不好，對方才要悔婚」。已經站在懸崖邊了，搖搖欲墜時，親人不願拉一把，反倒用力將她往下推。世界，崩解了。

原本就不太相信人，如今更是對男性充滿恐懼，只能用冷淡來保護自己。她罹患嚴重憂鬱症、開始暴飲暴食，吃撐了就吐，身體、心靈整個很不健康，免疫失調、總是生病。

自覺這樣下去不行，黃淯曦勇敢求助了心理醫生，第一次面談還沒開口就崩潰大哭，長久的委屈終於得到釋放的出口。醫生建議她開始運動，腦內釋放的多巴胺可以帶來快樂，瘦弱的她也必須讓身體變健康、強壯一些。

第一次被肯定

黃淯曦開始跑步，省錢又可以避免胡思亂想，但台北太多下雨天了，她轉上健身房，6年前開啟重訓計畫，第一年自己練，初期周遭人笑她越練越胖，她沒放棄，第二年開始上教練課，被誇獎「你的身型練得超好，你很棒！」

從小不曾被肯定的她，人生第一次被誇獎，未來似乎可以開始不一樣了！健身後，黃淯曦恢復正常生活，擺脫睡眠障礙可以好好睡覺，雖然仍持續看醫生，但透過定期講話紓解，身心靈狀態都得到很大提升，也不再常常生病了。

運動兩年多以後，她轉職成為一對一健身教練，克服肢體不協調的恐懼，挑戰上台參加比基尼健美比賽，希望證明自己已經重生了。如今，她可以大聲笑，展現真實傻大姊的內在模樣，學生覺得她親切專業，緊緊跟隨多年接受指導。

她發現，就算沒有很富裕，只要花點心思就可以得到屬於自己的快樂，因為健身專業變得有自信，照鏡子覺得自己很漂亮，這是花錢買不到的。

看到不一樣的自己

自律，其實就是堅持做一件你應該做，但你不見得喜歡做的事，直到它變成一種習慣。黃淯曦從沒想過，因為自律，重訓會成為她生活中不可或缺的元素，擁有不一樣的生活。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，也許我們常常會因為別人的眼光讓自己挫折、沒有自信，只要你願意下去做，你會看到很不一樣的自己。每一個年紀都可以努力，前提是你願不願意努力，你會得到更多不一樣的回饋。

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