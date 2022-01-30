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有片｜過年後胖一圈？ 5招飲食訣竅吃美食不怕胖！
農曆新年即將到來，擔心在過年期間體態會走樣嗎？Youtuber「CYFIY兆佑」將提供5個過年期間可以注意的飲食小技巧，雖然不能讓你變瘦，但至少可以讓你安心的享用桌上的大餐！
熱量平衡是影響體重的主要原因，Youtuber「CYFIY兆佑」在影片中教你控制飲食的方法，包括過年前後該如何分配好熱量，以及改變飲食順序增加飽足感、注意容易忽略的堅果類攝取量、嘗試簡單的斷食，還有細嚼慢嚥增加咀嚼時間等，都可以幫助新年後身材不走鐘。
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CYFIT兆佑YT：點我看
CYFIT兆佑YT原始影片：點我看
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