聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片｜一早起床比沒睡還累？物理治療師教你5個動作舒筋醒腦
起床後總感覺沒休息到嗎？常常越睡越累感覺快落枕？Youtuber「啾c物理治療師」來教你5個動作減緩起床的腰痠背痛，以及如何挑選適合的床墊，讓你可以有個神清氣爽的早晨！
根據2009年的研究，發現更換平均躺了9.5年的床墊後，參與者的睡眠品質和腰痛現象都有很大的改善，所以選擇支撐力好的床墊就更為重要，試躺床墊時，要能保持脊椎中立，根據每個人的身體條件不同去做選擇，才是對脊椎最好的保護喔！
影片中「啾c物理治療師」教大家5個舒緩動作，分別是骨盆與脊椎活動、側腰拉伸、後仰旋轉-手驅動、後仰旋轉-腳驅動、脊椎旋轉-髖關節進階，喚醒脊椎活動度，有效避免閃到腰與姿勢性低血壓，詳細內容快點開影片吧！
想了解更多關於健康運動常識？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，舒筋伸展，我們陪你！
完整影片：點這裡！
啾c FB：點這裡！
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言