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有片｜一早起床比沒睡還累？物理治療師教你5個動作舒筋醒腦

聯合新聞網 / 江孟軒
許多人常感覺一早起床比沒睡覺還累，物理治療師教你醒腦運動。圖/canva
許多人常感覺一早起床比沒睡覺還累，物理治療師教你醒腦運動。圖/canva

起床後總感覺沒休息到嗎？常常越睡越累感覺快落枕？Youtuber「啾c物理治療師」來教你5個動作減緩起床的腰痠背痛，以及如何挑選適合的床墊，讓你可以有個神清氣爽的早晨！

根據2009年的研究，發現更換平均躺了9.5年的床墊後，參與者的睡眠品質和腰痛現象都有很大的改善，所以選擇支撐力好的床墊就更為重要，試躺床墊時，要能保持脊椎中立，根據每個人的身體條件不同去做選擇，才是對脊椎最好的保護喔！

影片中「啾c物理治療師」教大家5個舒緩動作，分別是骨盆與脊椎活動、側腰拉伸、後仰旋轉-手驅動、後仰旋轉-腳驅動、脊椎旋轉-髖關節進階，喚醒脊椎活動度，有效避免閃到腰與姿勢性低血壓，詳細內容快點開影片吧！

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