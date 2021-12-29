有片｜抗痘超簡單！中醫師教你4招改善下巴痘、經前痘
你常常生理期前，就狂冒痘痘嗎？冒痘痘就算了，下巴部分還特別猖狂，看醫生卻時好時壞？如果你也有這樣的困擾，中醫師「77老大」教你4招，跟著做只需要3周，即可改善下巴痘、經前痘，讓你徹底改頭換面！
Youtuber「77老大」表示，下巴會反覆長痘在中醫學上基本是由濕熱體質及腎陰虛兩個原因造成的。在影片中，77老大將傳授如何自製中藥抗痘面膜、中藥茶飲，以及穴道按摩、多吃哪些清熱補水補腎的食物等4招，幫助痘痘困擾的民眾，有效改善下巴痘！
想了解更多關於健康知識的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓生活更健康陽光！
77老大FB：點我看
77老大YT：點我看
77老大YT原始影片：點我看
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言