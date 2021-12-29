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在台掛牌27年！中國人壽明天下市 強調「三不變」

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有片｜抗痘超簡單！中醫師教你4招改善下巴痘、經前痘　

聯合新聞網 / 陳俐伶
痘痘困擾的民眾。圖/Canva
痘痘困擾的民眾。圖/Canva

你常常生理期前，就狂冒痘痘嗎？冒痘痘就算了，下巴部分還特別猖狂，看醫生卻時好時壞？如果你也有這樣的困擾，中醫師「77老大」教你4招，跟著做只需要3周，即可改善下巴痘、經前痘，讓你徹底改頭換面！

Youtuber「77老大」表示，下巴會反覆長痘在中醫學上基本是由濕熱體質及腎陰虛兩個原因造成的。在影片中，77老大將傳授如何自製中藥抗痘面膜、中藥茶飲，以及穴道按摩、多吃哪些清熱補水補腎的食物等4招，幫助痘痘困擾的民眾，有效改善下巴痘！

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77老大FB：點我看

77老大YT：點我看

77老大YT原始影片：點我看

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