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21歲終身輪椅渡日 卻意外開啟職業網球人生

聯合新聞網 / 蔡仲豪
圖片由 鄭宇辰授權有肌勵刊登
圖片由 鄭宇辰授權有肌勵刊登

一位準備朝餐飲界發展的廚藝新秀，卻因為一場車禍意外，導致終身都必須在輪椅上渡過。即使面對到人生無情的打擊，鄭宇辰仍不放棄希望持續尋找人生方向，為自己的人生創造新的可能。他現在不但在網球運動中找到目標，更獲得冠軍名次！還準備朝帕運國手之路邁進。

鄭宇辰接受全台最大女性健身社群有肌勵的採訪，分享這段勇於面對挫折，從新找回人生方向的過程。他也期盼，能夠透過自己的故事鼓勵更多人。

遭遇挫折勇於面對

鄭宇辰出生在務農的家庭，也許是家中經濟沒太優渥的關係，從小就培養出獨立自主的性格。因此，與同齡的孩子相比鄭宇辰更顯成熟。談起人生挫折，他說「勇於面對，解決它就好了，畢竟我的人生這麼長」。這也是從小父母對他的教育方式。

一場車禍終身輪椅渡日

直到21歲那年，始終對烹飪有興趣的鄭宇辰準備朝向廚藝界發展，卻意外發生一場車禍，而被醫生宣判往後的人生都必須在輪椅上渡過。但是即使面對到這種沉重無情的打擊，他依然坦然以對，用幾秒鐘的時間讓自己振作。因為他知道，唯有如此才能盡快分擔父親照顧家庭的責任。

快速振作也幫助他人

基於這份責任心，鄭宇辰積極的參與復健。也後來在「脊損中心」學習到生活上的自理，並接受職業訓練。最後，甚至還獲得脊損中心職訓老師的資格，陪伴傷友渡過艱難人生。不過沒想到的是，父親在此時，因積勞成疾與世長辭。來不急盡的孝道成為終身遺憾。

貴人出現開啟職業網球路

鄭宇辰謹記父親生前的教誨，弭平心中悲傷快速振作。在一次復健過程中，遇見推著網球輪椅的傷友！讓他了解到原來受傷也是可以運動的，而開始在網球運動中做嘗試。也在一次偶然的機會下結識了貴人，也就是前帕運國手呂嘉儀教練。在教練的鼓勵與帶領下，才正式開拓了自己的職業網球之路，成為人生的第二專長。

把榮耀獻給天上的父親

鄭宇辰在網球運動項目中表現不俗，初試啼聲就屢獲佳績。像是2020年在台中舉辦的國際網球公開賽未來組中，就獲得冠軍的殊榮！他說現在想將這份榮耀獻給在天上的父親，畢竟沒有父親生前的孜孜教誨，就不會有現在的自己。另外，也期盼有朝一日能爭取到加入帕運的資格，代表台灣參加國際賽事為國爭光。

勇於嘗試開拓更多可能

問起鄭宇辰，對於有心想投入運動的傷友們，該如何選擇適合自己的運動時? 他建議，傷友們不妨在判斷過自己的身體狀況後，勇敢嘗試各種不同的運動，再從中慢慢的去發現自己的喜好，為自己開拓更多的可能。

運動後身體變更好

對於鄭宇辰來說，開始投入運動後他發現，身體的穩定性越來越好，尤其推起輪椅時變得很輕鬆，這種感覺很明顯。此外，也感受到肌耐力及核心力量的提升，身體變好了許多。

走出框架體驗更好人生

所以他也想鼓勵大家，勿因受傷就畫地自限。勇敢的走出框架和傷友們互動，從每個人的故事中去發現克服困難的方法，自己也會因此有了不同的人生閱歷，為自己找尋人生新的方向。但更重要的是，持之以恆的運動，才能讓自己的身體保持健康與活力。

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