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追求完美鍛鍊失去孩子 她心痛學會善待自己

聯合新聞網 / 蔡仲豪
圖片由Yu Chia （貓貓）授權有肌勵刊登
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健身教練一直是許多人的夢想志業，能保有完美體態，還擁有高自由和高收入的工作環境。不過對於一生追求完美的教練郭宥佳來說，不論是在自我訓練或帶學生中，都因過度追求超越100分的完美，而忽略健康的警訊，直到在一次懷孕過程中不幸流程。才開始逐漸懂得放過自己善待自己的身體。

郭宥佳接受全台最大女性健身社群有肌勵的採訪，分享這段如何懂得愛自己的過程。然後也希望能夠藉由自己的故事好好鼓勵其他人，好好的善待自己。

在霸凌中養成完美的性格

郭宥佳從小就加入體操隊，由於天生「肉肉」的身材，讓她成為同儕取笑教練霸凌的對象。為了獲得認同，於是嚴格要求自己要比別人更努力，所以日復一日不休息的重訓。為此讓她從小就養成不服輸又處處要求完美的性格。而這性格伴隨她一生，直到她如今成為一名擁15年豐富資歷的健身教練。

過激的自我訓練導致小產

帶過許多健身課程的郭宥佳，其中在帶孕媽咪運動的過程中她也懷孕了，並和學員一同沉浸在當孕媽咪的幸福感之中。然而這樣的幸福感並沒有持續很久，因為她小產了！郭宥佳深究原因除了是自己體質關係外，也是過度要求完美以至於在極端的鍛練過程中對身體造成的傷害。

學員的鼓勵成最大支柱

但讓她備感欣慰的是，學員知道這件事後紛紛投以最大的關懷與鼓勵，陪伴她從傷痛中走出來。憶起這段過往仍讓她感到很暖心，郭宥佳說過去她都是扮演著鼓勵學員的角色，沒想到最後自己卻成為被學員鼓勵的人，很感謝學員們陪她度過那段最艱難的時光。但也在那過程中，她才開始漸漸懂得要放過自己，同時好好善待自己的身體。

運動持之以恆 善待自己

因此郭宥佳想鼓勵有心想成為健身教練的人，在健身教練的養成過程中，往往會付出比常人更多的努力與毅力，但千萬別忘了時時注意自己身體的耐受力。另外，也千萬不要為了迅速瘦身追求完美的體態，就對自己施以極端的訓練。持之以恆循序漸進的鍛鍊，逐步培養健康的肌耐力，才是透過運動讓自己更健康的根本。

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