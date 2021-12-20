還沒出社會負債六百萬 健身教練查德的人生逆轉勝

多數人都希望天外飛來橫財，對24歲的查德來說，卻是大學剛畢業，就天上掉下負債600萬，面臨母親跑路、到處躲債的生活。14年後，健身教練查德還清負債，更開創「最強健身教練養成攻略」，為眾多教練引路，人生的逆轉勝如何做到？

查德接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享從人生低谷裡站起來的努力和信念。

天上掉下600萬負債

2008年金融海嘯，震垮了成千上萬的家庭，也包括了查德的家。母親躲債跑路，原本衣食無缺的他，第一次體驗到世界毀滅的感受。當時家中養了15隻狗，住在將近100坪的大房子，根本無法負擔這麼多隻狗和房子的費用。

原本的澳洲留學想破碎，查德花一個月時間，把狗分批送走，每送走一隻，都像一次跟親人離別，猶如被拿美工刀刮心臟般的刺痛。他換了房租低廉的房子，每天很害怕，無助，躲在棉被裡偷哭，覺得好可悲，好痛苦，人生沒希望了。

花30萬搞砸夢想

一般人這時候，不是跑路，就是想辦法還錢，但查德卻把工作辭了，從保單裡借了30萬出來，當作參加全運會散打項目的備賽基金，練武術4年的他，希望人生不要留下遺憾。

備賽半年期間，他一週五天訓練，早上體能+重量訓練 下午拳擊館兩小時，晚上有空再跑步或訓練踢技，每天練到想吐，壓力爆表，但查德依然咬牙不想放棄。唯有練習時，才能找到快樂，忘記失去家人的痛。

比賽當天，當裁判喊開始時，查德立刻被對手猛摔在地，接著就像錄影回放一樣，查德被摔，然後再站了起來；再被摔，再站了起來。查德孤注一擲借了30萬，結果只是上場來被對手摔，對手也一路用摔技成功拿下冠軍了。同一天，他也被當時的女朋友甩掉了。

賺不到錢卻賺到人生歷練

花了30萬，查德成功搞砸夢想，也放棄比賽想法了。然而，他卻學會了超強的抗壓性及面對任何困難的勇氣，拳擊更融入到自身血液裡面。

成為健身教練後，查德把拳擊結合健身教學，讓他的業績越來越好，一路從基層教練做到主管；被高薪挖腳成為了經理，收入也節節高升，慢慢的，負債也被我一一還清了。

他深刻體認到，「有時候學到的東西，當下賺不到錢，卻會成為人生最重要的經驗」如果沒有當年的失敗，可能不會有現在的成就吧？別因為能賺到錢才去學東西，相反的，要清楚知道你想要什麼？做什麼事情能讓你眼裡有光，心中有火？如果有，那就是要做一輩子的事情，也是你的必殺技。

因為過去的失敗經驗，才讓現在的自己越挫越勇，最後讓人生收穫滿滿，擁有自己的培訓、團隊、不錯的收入、一堆很棒的朋友及貴人、愛他的老婆及孩子。

感謝當年落魄的自己

如果可以回到13年前，查德想跟當時的自己說一聲謝謝。「謝謝24歲的我，你曾經這麼努力地撐下去。」如何面對困境？怎麼撐過家道中落？透過「有肌勵」，查德想分享兩個關鍵：

1.天無絕人之路，危機就是轉機

過去母親一直反對查德做教練跟打比賽，認為這些沒錢途。母親的離開讓查德陷入困境，但也因此有機會參加比賽，甚至埋下了往健身教練發展的路。如果沒有發生這件事情，也許當初會跑去做保險業或金融業了，不是做熱情所在的志業，一定不快樂。

2.現在的苦難，將來會伴隨同等或更大的福氣

早期遇到的劫難，讓查德熬過後期不論遇到主管的恐嚇威脅、離職教練鬧退費帶走學生、公司倒閉失業等難關。我們要相信，此時此刻的難關，只是在幫自己變強大前的考驗，如果肌肉酸痛使人強壯，那心酸過後會讓你心態強大。

所以人生路上，請你繼續「堅持到底，全力以赴」，如果現在過得苦，只要努力撐過這段時間，現在的苦，總有一天會成為將來的幸福。「未來不只會好，而且只會更好。」

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