快訊

明年起滿63歲才可領「全額老年年金」 衝擊13萬人

兩變異株結合成「Delmicron」新魔王？ 羅一鈞解答了

蝦密?竟然這麼多豆類都不是蔬菜！

聯合新聞網 / 余家旗
好喝的紅豆湯，其實是澱粉來源。圖/Canva
好喝的紅豆湯，其實是澱粉來源。圖/Canva

皇帝豆、蠶豆、毛豆、黃豆、黑豆、四季豆、菜豆、醜豆，這麼多種豆子，其實他們是屬於不同種食物歐！營養師高敏敏要教大家認識不同種類的豆子。

豆類可簡單分為三大類，其中最常被食用的紅豆跟綠豆是屬於澱粉豆類，黑豆、黃豆跟毛豆是屬於蛋白質豆類，四季豆跟菜豆則是屬於蔬菜豆類。

這些豆類都是植物，但也會隨著他們富含的成分去作分類，所以在食用時，還是要衡量自身身體狀況，再攝取自己需要的營養素及豆類，以免過度攝取碳水化合物。

想了解更多關於健康飲食的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更健康！

完整影片：點我看

營養師高敏敏：FB/YT/IG

延伸閱讀

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

蝦密?竟然這麼多豆類都不是蔬菜！

皇帝豆、蠶豆、毛豆、黃豆、黑豆、四季豆、菜豆、醜豆，這麼多種豆子，其實他們是屬於不同種食物歐！營養師高敏敏要教大家認識不同種類的豆子。

有片｜抗痘超簡單！中醫師教你4招改善下巴痘、經前痘　

你常常生理期前，就狂冒痘痘嗎？冒痘痘就算了，下巴部分還特別猖狂，看醫生卻時好時壞？如果你也有這樣的困擾，中醫師「77老大」教你4招，跟著做只需要3周，即可改善下巴痘、經前痘，讓你徹底改頭換面！

自卑、霸凌陰影下成長 營養師林雨薇：你可以決定人生不要被操控！

外型陽光甜美的營養師林雨薇，自信專業的表現廣受各界肯定；很少人知道，在上大學以前，她是極度自卑、被霸凌長大的女孩，有社交恐懼症的她花了4年時間療癒過往傷痛，找到存在價值。新的人生，終於展開。 林雨薇接受全台最大女性健身社群「有肌勵」訪問，分享這段找回自信的傷痛過往。

親人相繼罹癌離世 健身教練投入疾病預防

從小就熱愛運動，還曾是田徑和足球選手。現在是健身教練的王雅莉因為天性樂觀，老天爺給了她一個順而平穩的人生。但沒想到卻在親人相繼因癌病逝後，才正式嘗到挫敗感。走出低谷持續向前，現在讓她更懂得運動的意義是什麼?

有片！改善體態、矯正駝背　彈力帶6招學起來

每天工作生活忙碌，沒時間運動，上健身房又不知道做什麼課表嗎？近年來居家運動風潮，一條彈力帶就可以取代健身房許多器材，「小龍健身」健身教練余柏賢教民眾一條彈力帶，就可輕鬆鍛鍊背肌，改善體態、矯正駝背。

產後憂鬱疑心老公不愛自己 雙寶媽體悟：我有先愛自己嗎？

結婚後，夫妻只能由愛情變成親情了嗎？有了小孩後，生活重心只剩孩子是對的嗎？英語教師馬嘉徽不能接受婚後生活變調，產後憂鬱陷入負面思考輪迴，跌跌撞撞多年，她終於體認「愛上自己後，別人才會愛你！」人生開啟新篇章。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。