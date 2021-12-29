蝦密?竟然這麼多豆類都不是蔬菜！

皇帝豆、蠶豆、毛豆、黃豆、黑豆、四季豆、菜豆、醜豆，這麼多種豆子，其實他們是屬於不同種食物歐！營養師高敏敏要教大家認識不同種類的豆子。

豆類可簡單分為三大類，其中最常被食用的紅豆跟綠豆是屬於澱粉豆類，黑豆、黃豆跟毛豆是屬於蛋白質豆類，四季豆跟菜豆則是屬於蔬菜豆類。

這些豆類都是植物，但也會隨著他們富含的成分去作分類，所以在食用時，還是要衡量自身身體狀況，再攝取自己需要的營養素及豆類，以免過度攝取碳水化合物。

想了解更多關於健康飲食的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更健康！

完整影片：點我看

營養師高敏敏：FB/YT/IG

延伸閱讀