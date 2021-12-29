蝦密?竟然這麼多豆類都不是蔬菜！
皇帝豆、蠶豆、毛豆、黃豆、黑豆、四季豆、菜豆、醜豆，這麼多種豆子，其實他們是屬於不同種食物歐！營養師高敏敏要教大家認識不同種類的豆子。
豆類可簡單分為三大類，其中最常被食用的紅豆跟綠豆是屬於澱粉豆類，黑豆、黃豆跟毛豆是屬於蛋白質豆類，四季豆跟菜豆則是屬於蔬菜豆類。
這些豆類都是植物，但也會隨著他們富含的成分去作分類，所以在食用時，還是要衡量自身身體狀況，再攝取自己需要的營養素及豆類，以免過度攝取碳水化合物。
想了解更多關於健康飲食的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更健康！
完整影片：點我看
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言