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有片｜不用模具就能做！生酮藍莓司康

聯合新聞網 / 江孟軒
生酮藍莓司康
生酮藍莓司康

口感外酥內軟的司康，是許多人最愛的小點心，但驚人的熱量，常讓人吃完有滿滿罪惡感。「美麗烘焙Baker's Playground」 Millie教你製作生酮版本的藍莓司康，讓你放心嚐美食又能窈窕瘦！

司康（Scone）口感介於蛋糕與麵包之間，是英國的傳統午茶小點，口感外酥內軟，很多人喜歡，但小小一個，其實是熱量炸彈！平常1顆司康，熱量相當於一碗白飯和12g的精緻糖，是減肥者的大忌。

要製作生酮版本的藍莓司康，準備的材料有杏仁粉、椰子粉、赤蘚藻糖、鹽、泡打粉、蔬菜油、杏仁奶、香草精、雞蛋、藍莓，也可以更換成自己習慣的代糖以及莓果食材，當早餐和下午茶都很方便。

一般司康會做成圓的、如果沒有圓形模子也沒關係，切成三角形就好，親子一起做也很適合！詳細做法，快點開影片跟著學！

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