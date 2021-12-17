運動好無聊沒動力？兩個解方讓你愛上運動！

你是不是常常想到要運動，就覺得心累？你知道運動很重要，但每次運動完依然覺得人生茫然嗎？Charlotte也曾經走過一樣的歷程，後來卻熱切愛上了空中瑜珈，甚至熬夜也願意不斷練習進化。

Charlotte接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享愛上運動的兩個訣竅，希望鼓勵更多人找到運動樂趣。

從小體能虛弱

Charlotte從小腸胃不好、體虛無力，比別人更需要注意飲食和運動。因工作型態關係，晚上常需要加班，深夜才能回到租屋處，吃睡都無法正常，體能狀況變更差。

她知道自己必須運動，近幾年開始接觸慢跑和瑜珈，慢跑是低門檻的運動，一個人穿鞋出門就可以跑；但對她來說，慢跑實在不太有趣，雖然每過一段時間就會挑戰半馬，但一直靠意志力去練跑，跑況不好也沒什麼成就感。

做瑜珈則是每個禮拜固定參加公司瑜珈社團活動一次，平常不太練，覺得跟自己的性格不是很合，有時候會在暖身和固定動作中開始不耐煩。因此總是消極運動，頻率和強度都不足夠，腸胃問題也是每況愈下，生活過得麻木，沒什麼特別感興趣的事情。

長時間久坐、久臥導致姿勢不良，去年開始身體慢慢浮現上背痛、手麻、肩膀痛等困擾，嚴重影響生活品質，促使Charlotte報名空中瑜珈，期望可以做到更多深層的伸展。

剛上課時，她懷疑自己是不是誤上賊船了，空中瑜珈跟想像中不一樣，很需要手臂和核心的力量，光暖身就筋疲力盡，串聯動作幾乎什麼都跟不上，少數跟得上的動作又很痛撐不住，完美主義心態讓Charlotte挫折感很大，一度不想繼續課程。

讓她堅持下去的原因，大概是偶爾幾次做成功的微小成就感吧，今年初她在家裡裝了空中掛布，沒事就可以在家練習，日積月累逐漸進步，也越做越有興趣，手機累積了超佔容量的美拍和錄影。

找到持續下去的熱情

Charlotte表示，自己運動的目的從來都是做身體健康而已，但開始空瑜之後，手臂線條變明顯、核心弱爆到出現腹肌、柔軟度進步到可以劈腿等，都是意外發現的風景。

做空瑜做出興趣後，不僅不需要用意志力規範自己去運動，除了每週去上課外，每天都自動自發在家練習樂此不疲，生活中有了可以期待的事情情緒也轉好，有時候還半夜不睡覺練招練到凌晨兩點。

做空瑜找到樂趣後，為了改善代償，Charlotte開始體驗皮拉提斯核心床，研究矯正運動；為了生理期虛弱的時候可以繼續練，報名體驗低空療癒課程；也認真了解空中環、舞綢、綢吊等更多空中運動。

運動帶來美好和力量

如何從討厭運動，到充滿熱情的愛上運動？Charlotte提供兩個方法，分享給更多「有肌勵」的朋友：

1.找到自己喜歡的運動和樂趣：

不是被逼著用意志力去執行，或被推坑參加。一定要找到有樂趣及適合自己的運動，就算身體狀況不佳、打完疫苗或生理痛，有趣的運動還是會願意去做，會帶給我們很多美好和力量！

2.先從完全不要太辛苦的開始：

運動不一定全部都是要費盡全力才能做到，如果擬訂計畫去做，做不到可能會想放棄，建議多嘗試不同運動，例如想挑戰空中瑜珈，一開始可以調低一點，或先做瑜珈，都可以慢慢培養自信心。

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