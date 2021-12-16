男友劈腿反遭對方罵：是你配不上我兒子 甜甜圈女孩的超勵志復仇

初戀總是最美？對姚姮妃來說，高一時的初戀，卻幾乎毀了她的人生。男友劈腿鬧到雙方家長對談，卻被反譏「你外型配不上我兒子」自卑恥辱到被迫休學一年。還好，她甜蜜復仇，大學時成為外拍模特兒，也有了幸福美滿的婚姻。

如今，姚姮妃成為瑜珈老師，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享如何找回自信的過程。

圓潤的食品科女孩

姚姮妃高中讀食品科，為了要考烘焙丙級證照，每天不斷製作、試吃麵包甜點，體型被吃胖了，165公分胖到85公斤，男友也嫌棄她。上高二的暑假，父親就撞見她的男友劈腿，跟其他女孩在家附近的公園約會，父親不忍女兒被蒙在鼓裡，請母親帶著她去看。

雙方因劈腿問題不斷爭吵，分分合合，鬧到雙方家長對談，男友家長直接批評「你那麼胖，根本配不上我兒子」姚姮妃自信心嚴重受創，覺得自己沒有臉見人，不敢面對羞辱，選擇逃避休學一年。

神農氏嚐百草的減重

從不運動的姚姮妃為了快速瘦身，發揮「神農嚐百草」的精神，買遍各大購物平台販售的代謝輔助品、吃直銷產品、看中西醫減重樣樣來，果然成功瘦下來，大學還成了外拍模特兒，成為綜藝節目來賓，分享減重前後的辛酸史。

大學畢業後，她靠亮麗外型擔任展場模特兒，晚上在夜店打工，作息不正常，體型又開始變圓潤，姚姮妃重拾過去靠外力減重方法，但這次沒有如願以償，怎麼樣都瘦不下來，最後在台北找不到模特兒工作，只能回南部當酒促小妹，偶而接接高雄的展場表演。

餵母乳不會瘦

姚姮妃的租屋處附近有瑜珈會館，她白天上瑜珈雕塑身材，晚上賣啤酒。後來考取瑜珈教學資格，體態維持得很不錯。結婚懷孕後，很多人告訴她「你是瑜珈老師 你不會胖」、「生完就瘦了」、「餵母乳就瘦了」。

但事與願違，她產後體重89 公斤，做完月子77公斤、餵母乳5個月後83k，當下徹底覺悟「餵母乳不會瘦」，開始瘋狂運動；還被前老闆取笑：「你老公都沒有覺得你是詐騙集團嗎？」

對產後媽媽來說，瘦不下來已經很低潮了，還遭到這樣的言語刺激，讓她差點產後憂鬱症；還好啟蒙老師兼好友不斷鼓勵，她努力踩飛輪、練TRX、瑜、CrossFit、街頭健身樣樣來，終於瘦到開始有腹肌，又有第二胎了。

終於了解如何有效率瘦身

第二胎孕期初期體態維持得還可以，後期開始循環代謝變差、便秘胖、水腫，今年3月產後體重85公斤、3個月後83公斤，厭世到不行。

因為一直反覆胖瘦，加上工作因素，姚姮妃持續進修運動、人體相關課課。她理解到，人體在腫脹的時候，不正常的組織液或氣體無法代謝，會造成內分泌和神經系統失調，特別想吃東西來維持身體基本機能，尤其末梢血液循環不好，更容易誘發飢餓機制，亂吃東西。

終於知道如何解決生產的代償問題，透過按摩、練核心方式，有效率的瘦身；第一胎花兩年瘦回原本模樣，第二胎沒什麼激烈運動，產後約半年就瘦到70公斤。

下次會更好

走過挫折的減重歷程，姚姮妃體認到，很多事情沒有什麼大不了的，事情來了就去解決它，過程中可以學到新的看法和想法；浪費的時間不會白費，下次再遇到類似情況就會解決得更快速。

姚姮妃堅信，知識就是力量，把自己充實好後，再也不因外表改變就失去信心。就算每次產後都要重新鍛鍊，學習習慣「這就是生活」，知道哪裡不足就鍛鍊哪邊，不管是身體或人生遇到問題，就是尋找方法解決，學習和問題好好共處。

透過「有肌勵」，她想鼓勵大家，每一個問題、每一個挫折，都是上天給我們的考驗。找出問題，解決了，就會越來越有經驗，不管是體態還是人生，都可以達成我們心目中想要的樣子。

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