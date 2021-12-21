減重醫師列出瘦不下來的三大理由，你中了嗎?
為甚麼會瘦不下來呢?常常都是各種理由讓減重成為一個口號，而無法確實的達成，當你非常渴望將減重訂為第一順位，且努力去實踐，就一定會成功，YouTuber「好邱夫妻」從飲食習慣切入主題，教大家正確極適合的減重方法。
現代人因各種理由說服自己減重失敗，減重最大的重點就是控制飲食，但很多人會因為外食、工時不定、壓力大而隨意進食，導致熱量攝取過量甚至營養不均衡。
另外運動在減重中也是極為重要的，運動常分為有氧跟重訓，但還是會有很多人用各種藉口說服自己不去運動，或是做毛巾操、拉筋、仰臥起坐這些暖身就說服自己有運動了。
在減重過程中需要知道自己的基礎代謝率跟一天總熱量消耗，再訂出熱量目標，並計算每一餐所攝取的熱量，隨時追蹤自己的體重變化，再適時地根據自身狀態去做清單調整。
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