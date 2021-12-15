我不值得被愛？失婚後她才懂：愛自己比被愛還重要！

前夫的出軌，重創了陳帛賢的自我價值「我就是不該信任人，我就是不值得被愛！」她花了兩年時間，透過運動拾回人生、把碎成一片片的自尊慢慢縫補回來，體認到「學會愛自己，比卑微地等待被愛還重要！」

陳帛賢接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享找回自我的心路歷程。

好不容易相信一個人

陳帛賢的父母感情不佳，母親身體不好還要照顧父親，讓她很年輕的時候就決定不婚不生，直到35歲遇到前夫，交往了兩年被對方誠心感動，點頭踏入婚姻，跟著搬到人生地不熟的台中。

婚後不到5年，雙方價值觀溝通出現問題，接著有如連續劇般的劇情，前夫出軌，傷心欲絕的她曾想挽回這段感情，期間還是發現不忠的證據，哭了8個月，終究忍痛放棄。

總是逞強，獨自面對很多事情的陳帛賢，好不容易相信一個人，把自己託付給對方，卻沒有想到被背叛。她否定自己「我就是不該信任人，我不值得被愛」。

靠運動找回自己的紙片人

年輕時候的陳帛賢，就是大家口中的紙片人，雖然瘦但全無線條，擔任採購人員的她，怕曬黑所以出門必定長袖、帽子加陽傘，但隨著年紀漸長，新陳代謝每況愈下情況，穿褲子時擠出的肥肚腩，讓她不得不面對需要運動的事實。

剛開始，陳帛賢透過跑步來雕塑身材，但偏偏她很討厭跑步，還沒離婚時，前夫讓她參加健身房，開始有趣的間歇訓練，慢慢愛上運動流汗，也跟著健身房認識的朋友去踏青，更考取健身教練證照。

離婚後，短短兩個禮拜，她就瘦到只剩40公斤，體脂肪僅9%，就算正常進食身體也無法有效吸收。她想起自己熱愛的運動，隨著重量訓練強度的增加、登山望遠後的舒暢，壓力逐漸釋放，終於開始長肉，也找回自信和快樂。

找出壓力來源

從事專職健身教練3年來，陳帛賢的學生幾乎都是人妻或人母，學生們總是把重心放在老公和小孩身上，卻很少好好看待自己，她以自身例子鼓勵學員，對自己有耐心一點，仔細觀察身體壓力的反應，找出壓力來源，知道自己身體狀況，才能平靜的面對外在事物，和另一半及孩子的關係都會更平和。

「愛自己是關注內心的需求」離婚後，她也開始反省，過往從沒想過自己到底喜歡過怎樣的生活？我是誰？總是依附著另一半，連自己喜歡什麼都不知道。她現在懂了，先了解自己才能面對、同理自己，「我們是很值得被愛的人」。

不要讓年紀限制自己

走過曾經自卑、否定自己的過往，41歲的陳帛賢如今更開朗勇敢，「隨時問問自己喜歡的是什麼，如果答案是不知道，請好好關注自己，愛自己不是要昂貴的外在事物，而是讓自己活成自己喜歡的樣子，老公、小孩、工作、朋友都不及妳自身重要。」

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人，用包容開放的心態去面對生活，不要說我只能做某件事，可以有不同選擇，不要設限我不能做什麼事情，要想什麼我都願意嘗試。多運動是為了變健康，不讓身體或年紀去限制我們不能做什麼事。

延伸閱讀

5分鐘全身熱身 有效喚醒各部位

教你5分鐘改善駝背 體態年輕20歲