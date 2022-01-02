有片｜登山怎麼睡最舒服？睡袋、睡墊裝備挑選

明明使用了高階的睡袋，為何在山上還是冷到不行？登山一天要走7、8個小時，除了餵飽肚子，睡眠也很是很重要的，睡眠裝備到底要怎麼準備？Youtuber「台灣368陳彥宇」教你正確挑選睡袋、睡墊方式，讓你在山上依然一夜好眠。

睡墊有緩衝、保暖這兩個功能，兩者與睡眠舒適度息息相關。只是舒適程度是個非常主觀的事，建議大家購買前要試躺、滾動看看；此外，也可參考的睡眠裝備的「R值」，數字越高，阻絕熱傳導的效果就越好。

有好的睡眠品質，隔天登山才能有好的運動表現，快跟著Youtuber「台灣368陳彥宇」挑選睡覺裝備，讓你登山也能一夜好眠！

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