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有片｜喝了不怕胖！減醣也可以喝的五色拿鐵
正在執行減醣飲食的朋友，擔心果汁糖份很高，不敢喝？別緊張！營養師孫語霙教你製作減醣也可以喝的五色拿鐵，每一杯分別還有護心、護眼、順暢、抗老、助眠作用唷！
減醣飲食是廣義的「低碳水化合物飲食」的一種，在飲食中適度的減少醣類，可幫助增肌減脂、穩定血糖，也能預防與改善糖尿病等新陳代謝症候群，對健康是有助益的。
營養師孫語霙要傳授減醣也可以喝的五色拿鐵，指的是：番茄製作的紅拿鐵、胡蘿蔔製作的黃拿鐵、奇異果製作的綠拿鐵、紫葡萄製作的紫拿鐵、香蕉製作的白拿鐵。
五色拿鐵不論是外食族、上班族都非常好施行，讓正在執行減醣瘦身的人也能健康喝飲料，趕快跟著影片學起來！
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營養師愛碎念YT頻道：點我看
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