32歲得糖尿病 百公斤女不靠吃藥，做好一件事找回健康

劉芷琳從小就受圓潤體型苦惱，霸凌與歧視始終相隨，恨自己肥胖害爸媽被取笑，羞愧到想拿刀割掉身上的肉。32歲這年，她被確診糖尿病，不想一輩子都靠藥物過活，決心靠自己努力找回健康。

她透過飲食和運動雙管齊下，成功減重50多公斤，成為許多糖尿病友的抗病典範，也希望透過全台最大女性健身社群 「有肌勵」，分享更多健康知識幫助病友。

錯誤的減重方式

劉芷琳從沒擁有過纖細的身材，肥胖困擾從小就糾纏著她，生理期更一直不正常。雖然父母阻止她吃太多，但她就是管不住想進食的慾望，許多少女的想法、年輕時候的夢想，都因身材跟她無緣，。

高中畢業時，她已胖到110公斤，拜託家人養她一年，這一年在家利用斷食法，每天僅靠一杯牛奶，餓的時候就喝水或睡覺，雖然成功降了40公斤，後遺症卻是斷食結束後，開始報復性狂吃，導致血糖飆升，體重又開始逐年上升。

她和男友約會騎腳踏車，被路人恥笑「胖成這樣，還騎腳踏車」，自尊受創難過哭泣；回家也被鄰居取笑「你女兒那麼胖，怎麼不減肥？」，她覺得對不起爸媽、害家人被笑，恨得想拿刀把自己肉都割掉。

生命最美好時刻被重擊

還好，男友一直溫柔陪伴。在12年的愛情長跑後，2013年底，在劉芷琳體重最巔峰的130公斤時期，她結婚了。劉芷琳以為，體重就此不重要了，選擇逃避忽視別人眼神，但沒想到，生命的轉折卻此時開始。

婚後隔年，32歲的劉芷琳感冒好幾個月都未見好轉，到醫院檢查卻發現得了糖尿病，在生命最美好的時刻，卻感受到死亡的重擊。她害怕自己未來會眼瞎、截肢，決心重新檢視過往自己的減肥失敗歷程，要找回健康人生。

找回健康人生

從一開始飯後到公園快走40分鐘開始，但初期卻每次走20分鐘就腳抽筋，總是一跛一跛的走回家，但她依然堅持不放棄，在家的時間就跟著從鄭多燕的影片開始練習。

花了近兩年時間努力，劉芷琳從130公斤降至69公斤，血糖值恢復正常，醫生告知不用再用藥了，逆轉了糖尿病對人生的衝擊。

某次她在朋友家發生意外，只是跌傷卻造成骨折，將近半年無法運動，劉芷琳開始深思「是否身體缺乏了某些要素？」等傷好之後，她開始登山，半年內完登了谷關七雄、水社大山等中級山，又開始健身房重訓，透過body attack、高衝擊間歇提升肌耐力，接著登百岳來驗收自己的能力。

人生更開闊

如今，39歲的劉芷琳已健身第四年，迄今已減了50多公斤，雖然依然還未到個人目標58至55公斤、體脂肪23%的理想值，但不論是深蹲、硬舉都有不小的進步，今年年初可以負重21公斤完成四日南湖大山，因此可以看到更多更遠的人生風景，路也更廣闊了。

今年8月，劉芷琳進行新的增肌減脂計畫，採取重訓為主、有氧為輔的方式，來達成體態改變的目標。她也一直思索，是否可以為糖尿病友做更多的事？決定無償分享抗病歷程，以及平常的飲食及運動方式，希望鼓勵更多病友勇於改變。

如何逆轉糖尿病

1.認識食物種類、GI值、原型食物：戒糖、加工食品、外食，三餐自行料理。

2.認識六大營養素，各食物元素帶給身體營養與幫助：某些以為是蔬菜，其實是澱粉，例如南瓜，地瓜，玉米，芋頭等等，需注意份量。

3每餐組合：每餐都會有2份蔬菜，1份肉類，1份豆類，1份澱粉，1份低GI水果，一顆拳頭大小約等於一份。

4用餐順序：蛋白質、蔬菜、澱粉、低GI水果。先吃蛋白質讓血糖平穩，再加上蔬菜後飽足感上升，減少澱粉攝取量。

5.吃食物不吃食品：原型食物沒有過多添加物，精神氣色體力變好外，會比吃加工食品好太多。

6.每天拍照或寫飲食運動記錄：記錄一餐吃什麼？扎針飯前飯後血糖值，哪些低GI澱粉適合你，對於控糖效果很好外，也知道自己適合什麼澱粉跟份量。

7.每天運動40分鐘：即使只是快走，走到喘都助於降低血糖值，如已有運動習慣，可加入肌力或重量訓練，增肌減脂，肌肉量提高代謝就好，血糖值也會跟著下降。

8.犒賞自己：食物誘惑太多，朋友邀約聚餐，每次拒絕也不好，一週選一天正餐，最好選中餐。我的犒賞餐是，重訓完後吃半根蛋白棒，一週飲食控制嚴格，不會因半根蛋白棒毀了你。

用毅力找回健康

透過「有肌勵」，劉芷琳想鼓勵更多病友，疾病會讓我們不健康，但若你有毅力，更能讓我們努力找回健康。若你瘦不下來，或是糖尿病控制不好，不要放棄自己，唯有自己可以救自己，勇敢面對就不困難。

如果真的想改變，你一定會找到自己的方法，去嘗試每個方法，持之以恆，一定會成功，成功之後再教導其他人，讓大家都能受惠。

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