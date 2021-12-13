體脂40%被劈腿狠甩 他花半年代表台灣奪亞洲健美冠軍

17歲那年，體脂肪40%的陳永凱被女友劈腿狠甩，淚水哭乾也無法挽回，只換來更多輕蔑和辱罵。他決心改變，踏入健身道路，從網路7分鐘訓練影片開始，大四這年更只花半年時間準備，就拿下亞洲健美冠軍，做了最強復仇。

陳永凱接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享靠運動改變人生的心路歷程。

過度自卑引發的自大

陳永凱成長過程中缺乏跟人群接觸的機會，總是孤僻窩在角落玩，各項表現被認為不如其他同儕。國中時他學習Beatbox節奏口技，獲得在全校表演機會，父母驚覺「我兒子原來可以被看見，很光榮！」

然而，過度自卑久了，伴隨而來就是過度自大。他成為校園紅人，高中創社團，到別的學校教學、比賽，屢在國內賽事拿下佳績，被掌聲和榮耀包圍下，陳永凱越來越驕傲，沒有自覺的人生，讓他身旁幾乎沒有真心朋友。

女友劈腿後開始健身

陳永凱17歲時，女友返鄉工作，才分離3個月，女方就劈腿了。他狂打電話，流淚挽回，卻只換來對方狠狠對待「看看你自己的樣子，劈腿剛剛好而已！」陳永凱看著鏡中170公分、體重80幾公斤、體脂高達40%，立志開始改變。

一開始，他透過網路的7分鐘運動做入門，第3個月後身體變輕了、體力變好，開始自學健身與營養學，飲食變得清淡健康，外食就選自助餐補充蔬菜、絕不吃炸物和滷製品，多吃蛋、戒掉飲料，狂喝水，第6個月已經瘦下十多公斤，除改善自己的身體與體態，家人也跟著變健康。

撞牆的人際關係

成功增肌減脂、校園風雲人物，後來又考取健身教練國際證照，年紀輕輕的陳永凱自信心膨脹爆表，態度高傲囂張，跟人相處無法合群，做事沒有人幫，常常一個人撞牆，在健身房完全沒有學生想跟著他練習，業績當然掛零。

健身房主管找陳永凱懇談，他才認清現狀，決定要改變修正內心、反省說話的方式。初期陳永凱不知道怎麼開始，只能先多看人際溝通的書，每天寫下今天做了什麼、別人反應如何。

陳永凱改變過去健身房巡場時，總是眼神很兇、臉很臭的態度，改為笑臉迎人，主動幫忙打掃阿姨工作，更投入在幫助人的身上。過了一陣子，他發現生活突然變了，旁邊的人開始圍過來，開始有朋友、學生，願意續單。

國際健美冠軍養成路

大學畢業那一年，陳永凱決心給自己難忘的禮物，在教練指導下，花了半年時間準備國際健美比賽，將每個器材、重量都安排好，搭配高強度間歇性有氧，操到體能極限，常常踩飛輪覺得心臟快跳出來，踩完下來整個癱軟倒地，還咬人攙扶到休息區。

陳永凱的辛苦沒有白費，2017年代表台灣隨教練前往韓國首爾，拿下亞洲自然健美大賽Body Quest項目冠軍，讓國際看到台灣選手努力的成果，當他身披國旗、聽著播放的國歌，高舉金牌，心中超級無比感動。

拿下國際健美冠軍後，陳永凱更堅定自己可以幫助到更多人，轉換跑道至身體機能恢復產業，透過筋膜放鬆結合伸展訓練，幫助更多人解決身體緊繃問題，是許多藝人、企業大老闆指定的御用身體機能恢復師。

無法打敗你的終將成就你

「一個人無法走得久，一群人才有辦法走得遠又久。」回首過往，今年27歲的陳永凱很感謝當年低落的自己，雖然人生價值被否定，卻讓他更看清事實，學會如何與人相處合作；在幫助別人過程中，可以得到更多成就感。

透過「有肌勵」，陳永凱想鼓勵更多人「無法打敗你的終將成就你」，一路走來，透過一次次的跌倒，卻又一次次站起來，過程中真正學習到的，別人偷都偷不走。只要願意記取教訓，就算別人再怎麼說自己都沒關係，我們都已經進步了，可以繼續更好。

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