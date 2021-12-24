有片｜秋冬增強免疫力！一分鐘教你做蒜頭雞湯
天氣冷颼颼，好需要喝碗熱湯暖暖胃，讓「食來攝Yeah」的張威展主廚帶你做「蒜頭雞湯」，營養又增加免疫力！
「蒜頭雞湯」需要準備的食材有4樣，土雞肉、去皮黑蒜、帶皮蒜瓣、紹興酒，張威展提到雞湯好吃的關鍵，需要把雞肉表面先煎至金黃再燉煮，這樣的烹調方式更香又不油膩，接著放入電鍋，就能輕鬆煮出美味雞湯了。
大蒜對人體有許多好處，具有殺菌、解毒、驅蟲、消腫、止瀉及健胃等作用，但大蒜素對胃腸刺激較大，若是腸胃不好或是有慢性疾病、高血壓、心血管疾病等的人，建議不要攝取過多，容易導致不適症狀更嚴重！
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