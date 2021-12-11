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有片！5分鐘全身熱身 有效喚醒各部位

聯合新聞網 / 江柏蓉
5分鐘全身熱身，動作簡單易上手。圖/Canva
5分鐘全身熱身，動作簡單易上手。圖/Canva

為了避免麻煩，許多人在運動前會省略熱身這項步驟，但你知道嗎？如果運動前不熱身，拉傷、抽筋等麻煩就會自動找上你！

這套5分鐘全身熱身共有10個動作，全程不停止，採漸進式的方式進行，動作簡單易上手，有效喚醒身體各部位，幫助身體在運動時能更有爆發力、更靈活，快跟著Eugene & Jayn一起避免運動傷害！

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