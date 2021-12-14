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有片｜新手必看 登山必備的炊煮裝備

聯合新聞網 / 陳俐伶
炊煮。(圖/Canva)
炊煮。(圖/Canva)

登山是一個非常消耗體力的活動，一天至少都要走個七、八小時，登山糧食準備，也需要配合行程的天數，及環境的變化來做規劃。Youtuber「台灣368陳彥宇」教你如何準備登山炊煮的裝備，及學習正確高山用火的觀念。

對大多數沒有在山上煮過東西的人來說，在野外煮東西好像很麻煩、複雜，「要準備什麼器具？」不外乎是我們第一個問題，接下來是挑選各種器具的種類、食材的準備、到烹煮的技巧。這一連串的問題，往往讓許多人卻步。

台灣368陳彥宇」透過影片，交登山者學習上山必備的炊煮裝備有哪些、怎麼使用；只要做足功課，有了適當的裝備，在山上煮東西，一點也不困難！

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台灣368陳彥宇YT頻道：點我看

台灣368陳彥宇YT原始影片：點我看

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