有片｜新手必看 登山必備的炊煮裝備
登山是一個非常消耗體力的活動，一天至少都要走個七、八小時，登山糧食準備，也需要配合行程的天數，及環境的變化來做規劃。Youtuber「台灣368陳彥宇」教你如何準備登山炊煮的裝備，及學習正確高山用火的觀念。
對大多數沒有在山上煮過東西的人來說，在野外煮東西好像很麻煩、複雜，「要準備什麼器具？」不外乎是我們第一個問題，接下來是挑選各種器具的種類、食材的準備、到烹煮的技巧。這一連串的問題，往往讓許多人卻步。
「台灣368陳彥宇」透過影片，交登山者學習上山必備的炊煮裝備有哪些、怎麼使用；只要做足功課，有了適當的裝備，在山上煮東西，一點也不困難！
想了解更多關於健康知識的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，改善飲食習慣！
台灣368陳彥宇YT頻道：點我看
台灣368陳彥宇YT原始影片：點我看
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言