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有片｜外食好油膩？教你做6道減醣常備菜

聯合新聞網 / 江孟軒
「批批在日本幹嘛」教大家做6道便當常備菜。
「批批在日本幹嘛」教大家做6道便當常備菜。

常常吃外食好油膩，減醣期間怎麼簡單煮？準備便當麻煩又耗時？今天「批批在日本幹嘛」教你6道便當常備菜，讓你帶便當不困擾，一次準備三天份，吃得健康又安心！

這次的6道便當菜有鰹魚露漬時蔬、蒸花椰、和風糖心蛋、香煎彩蔬、薑燒菇菇、鹽味地瓜，再加入自己喜歡的主食，魚跟雞胸肉都是很好的選擇，營養健康的餐盒就完成了！這些料理都可以冷藏保存，想吃的時候微波回溫到約45度，要避免回溫過度或是重複加熱，讓食物味道流失。

準備的材料有牛番茄、秋葵、花椰菜、雞蛋、冷凍蔬菜、杏鮑菇、鴻喜菇、栗子地瓜，調味料有鰹魚露、薑泥、橄欖油、鹽、胡椒、蒜味香料鹽、醬油、味醂、酒，家中沒有的也可以替換成自己喜歡的調味！

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