流氓廚師的反差萌 脫下衣服後竟是這副模樣！

經常在IG曬出健身、料理影片的「斷腸人」，初次見面還以為他是哪裡的堂口老大！一口流利台語和滿身兄弟氣，斷腸人的職業竟是拿起鍋鏟，大展身手的廚師。

在創立料理包品牌時，對於未來感到徬徨，壓力大到靠暴食宣洩，從不曾有贅肉的他，在穿上牛仔褲的那一刻，腰圍竟有了驚人變化！

對未來感到迷惘

外表兇狠、叼著煙講著一口流利台語的斷腸人，在女友、朋友以及同事眼裡，其實是個超能幹的料理人，16歲就在廚房裡當學徒的他，曾在知名飯店裡任職過，現在則是台南老牌餐廳裡的得力廚師，更是「斷腸人」冷凍料理包的創辦人。

在餐飲業超過十年的斷腸人，在與現任女友感情剛穩定下來時，其實是他人生最迷惘的時刻，因為和家人、女友作息不同，餐廳工時又長，料理包的事業也剛起步，讓斷腸人覺得自己好像什麼都抓不住！

一度想轉換跑道，想去學水電或冷氣安裝，至少做一個假日可以休假的工作，可惜斷腸人知道自己的手永遠是要拿鍋鏟，在時間、金錢，還有夢想的緊迫盯人，斷腸人曾壓力大到，車開著開著，就哭了。

壓力爆棚體重跟著暴增

對於轉換跑道與其說是沒興趣，倒不如是自己沒勇氣，搞不清楚自己未來的方向在哪裡，斷腸人一度焦慮到，連家人都希望他能去看醫生。

當時斷腸人正在努力戒菸，在壓力襲來時，他為了不讓戒菸失敗，每天暴飲暴食，體重從73公斤，飆升到92公斤，雖然體態沒有改變，可是整張臉變得超級圓，讓處女座個性的他，無法忍受這麼糟糕的自己。

斷腸人從17歲起，就有運動健身的習慣，但是當時健身風氣不流行，也沒有營養師出來做自媒體告訴你怎麼吃，更不會有健身教練上傳自己的教學影片，所以那時候就是跟著退役的運動選手們一起練習。

肚子肉溢岀褲頭

本以為體態維持的還不錯，但斷腸人也說，真的年紀增長，新陳代謝也會下降，以前隨便練、隨便吃，覺得有維持就好，所以也算不上健身達人，但是想達到更完美的體態，對於飲食與訓練的方式，不下功夫是不行的。

因此當發現自己穿上褲子，肚子的肉溢出褲頭的時候，斷腸人直接原地崩潰，雖說是男生，可是對於自己體態非常要求，開始嚴格飲食控制、加強訓練方式的斷腸人，也常在IG上分享他的訓練心得。

接受採訪時，斷腸人也意外透露他超規律的生活作息，早上7點就起床，9點上班的斷腸人會提前一小時到公司附近，悠哉吃早餐，或是到店裡準備，餐廳休息時間，他會選擇去健身房運動，晚上12點前在床上躺平睡覺。

肌肉是種信仰

開始專注於運動的斷腸人，體態越來越好，最重要的是心態也變得正面，對於未來應該是要更仔細的規劃，而現在用自媒體經營網路品牌的他，更希望自己給人的感受是正面、陽光、有力量的人。

沒有店面，所以個人形象更顯得重要，因為不希望給人感覺消極，所以更努力在經營自己，心態變得正面後，事業也跟著起飛，現在斷腸人的料理包品牌，成績蒸蒸日上。

透過「有肌勵」，斷腸人想鼓勵更多人：

肌肉是種信仰，與其每天充斥著負面想法，倒不如腦袋放空，去健身房或是起來動一動！

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