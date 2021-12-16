有片｜零基礎也可以劈腿！6個步驟練一字馬

你有劈腿夢嗎？總是無奈筋太硬？拉筋可以說是懶人運動中的翹楚，能活動到的部位多，也很容易進行，今天讓「瑜珈士」Peter教你6個伸展步驟，循序漸進你也可以很柔軟。

不少人以為劈腿下不去是因為筋不夠柔軟，其實劈腿練習也跟關節的柔軟度有關，要學會放鬆髖關節，才能練好劈腿。劈腿伸展運動能一次活動許多肌肉和部位，骨盆、髖關節、腰、腿都能活動到，對於血管和消化系統也有幫助，不妨可以試看看。

Peter教大家6個伸展步驟，熱身、躺姿髖部外璇放鬆、髖部外璇伸直運動、深蹲轉體、蹲姿旋轉開髖，做完後就可以開始練習劈腿啦，要記得不要勉強自己，動作慢慢來，要常常練習保持柔軟度，才不會拉傷。

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