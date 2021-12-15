有片｜為什麼對甜食毫無抵抗力？醫師：問題可能出在睡眠！
愛吃甜、正在減肥的朋友們，是不是常常飽受失眠之苦？「一分鐘健身教室」史考特醫師表示，根據科學研究，睡眠不足會使人比較嗜甜、容易餓吃更多，因此長期下來不胖也難！
人的味覺喜好分為先天與後天兩種，研究學者檢視了睡眠與甜食兩者之間的關係，發現睡越少的人越愛吃甜食、飽和脂肪與咖啡因吃越多。而睡眠不足又與肥胖有緊密的關係，也都是因為睡眠影響了味覺，讓你越吃越甜。
史考特醫師提醒，控制不住自己嘴巴的朋友們，從今天開始每天都該睡好睡滿8小時，對於健康與體重，都會很有幫助喔！
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