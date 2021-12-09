有片！運動後腰痛、膝蓋痛？健身教練教你3個髖屈肌伸展動作

8歲開始打高爾夫球的謝繼賢，回想起高球生涯裡最經典的一場比賽，竟是14歲那年，因為自滿、疏忽，以一桿之差落敗的比賽，當晚媽媽端了他最愛的牛肉麵想安慰他，謝繼賢卻只嚐到眼淚的滋味。 一路揮出好成績到成為台灣日巡賽代表，滿身榮耀回台卻又一落千丈，謝繼賢不曾想過放棄，跑去當粗工也要賺比賽經費，一路上他是用什麼信念支撐自己，又遇到哪些貴人為他伸出援手？

2021-12-08 09:00