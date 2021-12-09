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有片！運動後腰痛、膝蓋痛？健身教練教你3個髖屈肌伸展動作
你也會深蹲時身體前傾嗎？運動後常覺得腰痛、膝蓋痛？都是因為你的髖屈肌（Hip flexor）太緊了！「Pelieving」健身教練Paige教你3個動作伸展髖屈肌，減少運動傷害。
現代人長期坐辦公室，髖屈肌常常是收縮的狀態，不只是跑步、深蹲會使用到髖屈肌，像抬腳、彎腰等髖關節需要彎曲的動作也會使用到。髖屈肌我們一天會使用到上百次，沒有好好伸展就運動，導致不對的地方發力，造成腰痛、膝蓋痛。
Paige在影片中教大家3個髖屈肌伸展動作，鴿式、跪弓步、蛙式，每天可以多次的練習，或是當成阻力訓練前後的伸展，能夠穩定核心、矯正骨盆、不容易產生運動傷害，詳細解說快一起看影片吧！
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完整影片：點我看
Paige FB：點我看
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