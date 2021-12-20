有片｜關節緊繃無法出力？3招鬆開髖關節減緩疼痛
走路好痛！為什麼不斷拉筋，還是覺得髖關節緊繃無法出力？Youtuber「Pan山生活」教你檢測髖關節緊繃原因，透過3個動作，改善緊繃、舒緩疼痛感！
髖關節是骨盆與大腿相接的關節，不論在日常生活還是運動中，髖關節都扮演著很重要的角色，也是全身最大的關節之一。下半身肥胖、腰痠都跟髖關節有關，平常久坐不動，缺乏放鬆、伸展的你，要特別注意髖關節保健！
髖關節活動度下降，會影響日常動作和運動訓練表現，也相當於增加運動傷害的機會唷！跟著Youtuber「Pan山生活」3個動作即可放鬆髖關節，讓你找回健康身體！
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Pan山生活 頻道：點我看
Pan山生活 原始影片：點我看
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