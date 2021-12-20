有片｜關節緊繃無法出力？3招鬆開髖關節減緩疼痛

頭痛睡不著，有些人會選擇去找人按摩放鬆，來改善各種常見痛症，有些人則是因為行程緊湊，除非特別安排休假，否則幾乎沒有時間去好好解決這些困擾。「物理治療師 Nick」教你對症下藥的自救方法，簡單舒緩，換你一夜好眠。

2021-12-19 16:50