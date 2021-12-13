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接種率不到5％ 「這一國」恐成席捲全球新變異株起源地

有片｜教你5分鐘改善駝背 體態年輕20歲

聯合新聞網 / 陳俐伶
抬頭挺胸、不要駝背！(圖/Canva)
抬頭挺胸、不要駝背！(圖/Canva)

「抬頭挺胸、不要駝背」看似小事，實際上要執行卻很困難。現代人因為上班緊盯電腦、下班手機滑不停，導致姿勢不良或是肌肉無力，不但會造成駝背、使體態變老，還會影響到身體健康，Youtuber「安妮身心靈Breathe＆Flow」教你改善駝背正確方法，找回年輕20歲的自己！

3C產品風行，民眾駝背問題越來越普遍，但駝背姿勢會讓脊椎承受過度壓力，甚至造成傷害，不但外觀不美觀，使自己缺乏自信，還會導致頭痛、肩頸痠痛、骨盆歪斜、小腹凸出等各種毛病，如何保持正確姿勢，是維持健康生活應學習重視的。

Youtuber「安妮身心靈Breathe＆Flow」用5分鐘教你改善駝背方法，快點開影片學起來，別讓駝背在不知不覺中偷走我們的健康！

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