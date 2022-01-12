有片｜好渴？六個身體缺水警訊報你知！

許多人都知道喝水很重要 ，但仔細想想，你今天喝水了嗎？還是把飲料當成水在喝？你知道什麼時候身體缺水了嗎？「營養師高敏敏」教你辨別缺水六大警訊，保護身體健康！

現在路上走沒幾步路就是飲料店、便利商店，飲料隨手可得，導致現代人養成不愛喝水，甚至有不喝水的壞習慣。如果你經常會感到口渴，那要注意了，身體已經處於缺水的臨界點囉！

缺水除了會感到口乾舌燥，還會導致抽筋、關節疼痛等健康問題，甚至會造成代謝功能變差影響肌膚，乾燥細紋還會找上你，喝飲料變胖又變老，想一想，還是選擇記得喝水好了！

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