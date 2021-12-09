38年的願望終於成真！從工作狂轉運動狂：70歲還要穿比基尼
明年即將40歲的鄧婉君，每年生日願望都是練出馬甲線，38年來，卻沒有一次做到。如今，她成為運動狂熱者，要拍運動寫真、跑馬拉松，更決心挑戰三鐵、單車環島，改變的契機在哪裡？
鄧婉君接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，訴說她的蛻變為運動狂熱者的心路歷程，也鼓勵大家能透過運動變得更健康。
懷孕期的錯誤觀念
鄧婉君36歲懷孕，為了把寶寶養大，她大吃澱粉、肉類，狂喝珍奶，以為能給寶寶良好的吸收，沒想到錯誤的飲食觀念反胖在自己身上，懷孕期間，一路暴增十幾公斤。
由於剖腹產後不能激烈運動，看著自己身形體態日益鬆弛、妊娠紋爬滿油膩腹部，鄧婉君覺得自卑、無自信。
擺脫過去的自己
同時，工作及家庭壓力接連不斷，一直以抗壓性高為傲的她，身體冒出警訊，她罹患產後憂鬱，半夜失眠大哭，勉強入睡也惡夢不斷。
鄧婉君心想：難道我要一直這樣生活下去嗎？她決心用運動充實生活，沒想到從此愛上，總是想挑戰自我極限，更想知道自己能變得多美！
不動就會渾身不對勁
她開始打泰拳，履行遲遲一直想學，但沒行動的心願，她攀登各座山，看見有別於平常的美麗風景，鄧婉君發現運動能讓她心靈、視野更加遼闊，於是決定給自己不一樣的挑戰。
敢衝敢夢的她，近期即將挑戰半馬，從小就討厭跑步的鄧婉君，為了克服對跑步的厭惡，報名跑班，從練習配速、肌肉放鬆開始學習，為的就是完成自己的里程碑。
由內而外散發的自信
她變得自律，全身散發正能量，甚至還會督促親友一起運動，如今，鄧婉君從一位工作狂蛻變為運動狂熱者，一週運動5次，每次都挑戰不同的運動，明年40歲生日，她想拍運動寫真、參加變裝馬拉松，用照片記錄自己的蛻變，更立志每10年做一件特別的事，留下紀念。
2023年鄧婉君要挑戰三鐵，讓自己的身心靈越來越好，她立志要當一個很厲害的普通人，目標70歲還要穿上比基尼！
透過「有肌勵」，鄧婉君想鼓勵更多人：
人生短短幾十年，一定要過得開心、精彩，勇於嘗試、充實自己，你會發現你的能耐無限。
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