讓型男教練謝繼賢淚流滿面的一場比賽 竟是22年高球生涯最經典！

11歲開始打高爾夫球的謝繼賢，回想起高球生涯裡最經典的一場比賽，竟是14歲那年，因為自滿、疏忽，以一桿之差落敗的比賽，當晚媽媽端了他最愛的牛肉麵想安慰他，謝繼賢卻只嚐到眼淚的滋味。

一路揮出好成績到成為台灣日巡賽代表，滿身榮耀回台卻又一落千丈，謝繼賢不曾想過放棄，跑去當粗工也要賺比賽經費，一路上他是用什麼信念支撐自己，又遇到哪些貴人為他伸出援手？

12歲獨自去海外比賽

今年33歲的謝繼賢，熱愛高爾夫球運動，回想起當初開始打球的原因，是因為爸爸覺得他既然書念得不好，那就去練運動，而這一打就打了22年，球場生涯裡他曾擁抱台灣最遠男的稱號，也曾以一桿之差飲恨落敗。

在12歲那年，土耳其有場國際賽，台灣好手礙於距離與昂貴費用，選擇其他國家參賽，謝繼賢卻獨自前往土耳其，鼓舞他的原因很簡單：「既然沒人要去，那麼我去！」，而勇敢的謝繼賢也不負眾望，在土耳其的比賽展露頭角！

帶著光榮回台，謝繼賢繼續比賽，為了擁有更好的培訓環境，15歲就遠離家鄉，北上接受球場培訓，而他人生第一次為了比賽爆哭，就是以一桿之差的失誤讓他落敗，當晚落敗的時候，媽媽端了謝繼賢最愛的牛肉麵想安慰他，謝繼賢一口都沒吃，眼淚倒是通通掉進碗裡。

久違的日巡選手代表

有了落敗經驗，謝繼賢學會如何在比賽前調整心情，可以被避免的失誤不再出現在比賽過程中，加入球場培訓、資源變多，謝繼賢背負著眾人期望，繼續在球場揮出好成績！

2012年底，謝繼賢在千名選手中脫穎而出，獲取了日巡賽的資格，這也是台灣久違的日巡代表，但是在日本打球不容易，除了克服語言，還要有一定的經濟能力在背後支撐，才能在日本專心比賽。

幸虧謝繼賢有恩人援助，球場老闆為謝繼賢打點好所有的事情，要他不用擔心，專心揮出好成績，沒想到參加日巡9站，謝繼賢提前5站被淘汰、亞巡發展賽沒有一戰挺進前10，讓他信心全無。

跌到谷底重新再爬

因為過度的積極參賽，成績反而一落千丈，謝繼賢被取消高達百萬的贊助金額，感受到運動員間的現實，更讓他感嘆人情世故的冷暖，但是為了繼續追夢，謝繼賢去當粗工，靠勞力賺取生活費，以便支援夢想。

低潮一年，又缺少經費的窘境，謝繼賢參賽大幅減少，他重新調整心態，每天練球長達10小時，給自己期限最多兩年，如果成績沒有好轉，那就放棄高爾夫球吧！

所幸上天總是眷顧勤奮的人，經過苦練，謝繼賢在賽場獲得好成績，2014年開始合作的教練更是成為心靈導師，謝繼賢不僅找回巔峰時期的球感，比賽成績也開始見光，一路到今年，謝繼賢告別長期合作的球場，現在的謝繼賢以自由之身參賽，並在桃園擔任高爾夫球教練。

追夢之前要先備好麵包

22年的高爾夫球生涯，謝繼賢對身邊的人只有感恩，雖然肩上扛的壓力很大，但現實很殘酷，沒有贊助經費，真的很難走下去，歷經日巡賽的磨練、成績一路千丈、球界的人情冷暖，讓謝繼賢心理素質變得更加強大。

當大家對你的期望越高，自己不會調適就會壓力很大，謝繼賢表示，因為我想法很簡單，所以才更容易堅持，打不好就加倍練習，甚至我會比其他選手更早到現場看場地狀況、調整心態，成功取決於你的做事態度！

透過「有肌勵」，謝繼賢想鼓勵大家：

追夢很棒，但是追夢之前要先有麵包，我一路走來扛著多少期望，心理壓力就多大，在月初刷本子沒看到錢，真的心很慌，一度想放棄夢想的我，去做粗工也要繼續打球，現在的我，只要還能動、還能打，我就會一直在球場上！

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