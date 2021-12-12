有片！灰塵會造成肥胖？專家教你斷捨離減肥法

經常在IG曬出健身、料理影片的「斷腸人」，初次見面還以為他是哪裡的堂口老大！一口流利台語和滿身兄弟氣，斷腸人的職業竟是拿起鍋鏟，大展身手的廚師。 在創立料理包品牌時，對於未來感到徬徨，壓力大到靠暴食宣洩，從不曾有贅肉的他，在穿上牛仔褲的那一刻，腰圍竟有了驚人變化！

2021-12-10 09:00