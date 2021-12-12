有片！灰塵會造成肥胖？專家教你斷捨離減肥法
新的一年即將來臨，也正是斷捨離的最佳時期。根據美國研究，居住在髒亂環境裡，肥胖的機會比正常人大上20%，年底除了為自己居家環境大整理，健身網紅Ashlee xiu也教你如何減肥斷捨離，讓2022年可以用嶄新面貌迎新年！
美國杜克大學研究發現，家裡的灰塵含有很多會導致人肥胖的成分「內分泌干擾素」，如果長期居住在髒亂的環境，跟生活在乾淨的環境比起來，脂肪竟然會大20%以上！
斷捨離不只可以用在環境，還可以延伸到健身減肥上，想要體態管理或是減重的話，必須先知道健身不需要的東西、減肥可以捨去的物品以及該脫離的執著，你的房間是凌亂還是乾淨，也證實呼吸也會胖這句話是真的！平時沒有在定時打掃房間的你，除了該把自己的房間整理一下，是不是也該好好與脂肪斷捨離了呢？一起讓Ashlee xiu教你怎麼斷捨離減肥吧！
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