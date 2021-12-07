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如何將事業與興趣完美結合？自由教練Emily獨家心法大公開！

聯合新聞網 / 林祐遙
Emily在運動領域曾經迷失過，靠運動、教學和比賽重新找回熱忱。照片由Emily授權「有肌勵」刊登。
Emily在運動領域曾經迷失過，靠運動、教學和比賽重新找回熱忱。照片由Emily授權「有肌勵」刊登。

在踏入職場前，你是否也曾懷疑過自己，大學專業和未來職場是否能完美結合？如何將興趣與職業合而為一，在運動領域打滾近10年的Emily透露唯一心法就是：「先有專業、再搞清楚自己要什麼，最後一定要堅持！」

曾被抨擊太胖不像教練

大學專攻運動傷害防護的Emily，和每個大學生一樣，畢業前夕都為了就業感到煩惱，系上學長也分析，以當時的就業風氣，去健身房當教練彷彿出路比較好，因此Emily一畢業就到健身房當專業教練。

Emily曾因為體態不佳，被主管用言語攻擊，「你太胖了」、「看起來不像教練」，對一個新人教練來說可能是打擊，但Emily把批評化為力量，反思自己為什麼業績沒有其他教練好，然後開始認真雕塑體態。

四年過去了，當時26歲的Emily體態好、專業度夠，加上豐富的教學經驗讓她業績蒸蒸日上，但此時的她卻因為一成不變的生活感到無聊，於是決定離職到海外發展。

27歲在海外展翅高飛

因為朋友在廣州成立的運動工作室，Emily覺得新奇也富有挑戰性，反正都是講中文的國家，那就去試看看吧！

沒想到在廣州兩年，反而開啟Emily的新人生，不僅薪水是台灣的雙倍，教學的成就感也是無法用言語表達的，然而中途卻一度迷失，自己是因為什麼才踏入健身產業，直到接觸健力比賽，在專業領域獲得好成績，才讓Emily重新燃起了熱情！

2016年，Emily非常執著有氧和水煮餐，體脂甚至從35%減到22%，直到2018年，因為不喜歡乾瘦的身材，才開始有系統性，並且非常嚴格的做起重訓，努力到今年，才達到理想中的體態。

因為喜歡所以更要堅持

受疫情影響，Emily選擇回到台灣當起自由教練，廣州的事業她轉為投資人的角色，一樣在健身產業裡服務，但心態卻大有轉變！

「我太清楚自己想要什麼，卻也不知道自己還能做什麼」，聽起來有點矛盾的，其實是支撐Emily在健身產業待下去的理念，教練與領導者的雙重身分，讓Emily在挑選未來合作夥伴時更加嚴苛。

鼓勵你的話

從大學畢業、進入健身產業、到廣州打拼，Emily在喜歡的領域裡始終如一，沒有想過要放棄，哪怕曾經迷失過，透過比賽、教學、運動，重新在專業領域找回熱情就好了。

從專業教練轉換到投資管理人身份，現在身兼自由教練的Emily仍保持著教學與運動的熱忱，未來她也會一直在這個領域發光發熱，希望用更專業的知識去拓展事業。

透過「有肌勵」，Emily想鼓勵更多人：

不用等到萬事俱備才開始，不怕辛苦就直接來吧！那些過程最後都會變成最棒的養分！

延伸閱讀：

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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