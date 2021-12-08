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有片｜減重迷思大破解！醫師教你維持身材不復胖的關鍵
總是覺得減肥越減越胖嗎？除了飲食控制，不間斷的運動才是維持身材不復胖的關鍵，讓「好邱夫妻」用9分鐘教你改善所有復胖問題。
從零開始建立運動習慣，除了要飲食控制外，選擇有氧運動以及重量訓練分別也會使人瘦下來後的體態不同。
Youtuber「好邱夫妻」整理了運動減重的精華片段，並破解越減越胖的三大魔咒，且告訴你高強度間歇運動對減重的效果是否有效。
要記得找到喜歡、並且能夠長期持續做的才會是有效的減脂運動，快跟著Youtuber「好邱夫妻」瞭解何謂減重，千萬別減重失敗做了白工還增胖得不償失！
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好邱夫妻YT頻道:點我看
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