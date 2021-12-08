快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

政大證實林秉樞是博士生 校長：已請獎懲會積極處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜減重迷思大破解！醫師教你維持身材不復胖的關鍵

聯合新聞網 / 陳俐伶
選擇有氧運動以及重量訓練分別也會使人瘦下來後的體態不同。(圖/Canva)
選擇有氧運動以及重量訓練分別也會使人瘦下來後的體態不同。(圖/Canva)

總是覺得減肥越減越胖嗎？除了飲食控制，不間斷的運動才是維持身材不復胖的關鍵，讓「好邱夫妻」用9分鐘教你改善所有復胖問題。

從零開始建立運動習慣，除了要飲食控制外，選擇有氧運動以及重量訓練分別也會使人瘦下來後的體態不同。

Youtuber「好邱夫妻」整理了運動減重的精華片段，並破解越減越胖的三大魔咒，且告訴你高強度間歇運動對減重的效果是否有效。

要記得找到喜歡、並且能夠長期持續做的才會是有效的減脂運動，快跟著Youtuber「好邱夫妻」瞭解何謂減重，千萬別減重失敗做了白工還增胖得不償失！

想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更強壯！

好邱夫妻YT頻道:點我看

好邱夫妻YT原始影片: 點我看

延伸閱讀

上下樓梯膝蓋痛？物理治療師一招讓你不再怕走路

越動越痛？6動作放鬆肌肉、舒緩疼痛

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜減重迷思大破解！醫師教你維持身材不復胖的關鍵

總是覺得減肥越減越胖嗎？除了飲食控制，不間斷的運動才是維持身材不復胖的關鍵，讓「好邱夫妻」用9分鐘教你改善所有復胖問題。

讓型男教練謝繼賢淚流滿面的一場比賽 竟是22年高球生涯最經典！

8歲開始打高爾夫球的謝繼賢，回想起高球生涯裡最經典的一場比賽，竟是14歲那年，因為自滿、疏忽，以一桿之差落敗的比賽，當晚媽媽端了他最愛的牛肉麵想安慰他，謝繼賢卻只嚐到眼淚的滋味。 一路揮出好成績到成為台灣日巡賽代表，滿身榮耀回台卻又一落千丈，謝繼賢不曾想過放棄，跑去當粗工也要賺比賽經費，一路上他是用什麼信念支撐自己，又遇到哪些貴人為他伸出援手？

有片！冬令進補陷阱多！喝一碗湯就熱量爆表?

進入冬季，多數人都會想吃暖冬料理來補身子，但大多數的進補料理其實都含有驚人的熱量，光喝一碗湯就可能熱量爆表！YouTuber「營養師Ricky's Time」開箱六種料理，教大家如何聰明吃。

如何將事業與興趣完美結合？自由教練Emily獨家心法大公開！

在踏入職場前，你是否也曾懷疑過自己，大學專業和未來職場是否能完美結合？如何將興趣與職業合而為一，在運動領域打滾近10年的Emily透露唯一心法就是：「先有專業、再搞清楚自己要什麼，最後一定要堅持！」

有片｜超燃脂！10分鐘TABATA開合跳運動

總是抱怨沒時間運動嗎？其實燃脂瘦身比你想像中還要容易！Youtuber「Bellysu減肥中」教你「10分鐘TABATA開合跳運動」，每天10分鐘，讓你瘦成一道閃電！

從自卑肥媽到華人圈最美髮型師 50歲挑戰比基尼比賽

「你知道嗎？好多媽媽們都好嫉妒你！」48歲的賴平，是兩個孩子的媽，最大的兒子已經28歲，這些年來，火辣身材的她總是街頭最美焦點；10年前的她卻是被貼「肥媽」、「五花肉」標籤的自卑媽媽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。