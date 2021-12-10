有片！生酮飲食也能吃？帶你做好吃不胖的抹茶起司蛋糕！
你也是起司蛋糕控嗎？在減肥戒糖卻很嘴饞？今天讓「美麗烘焙Baker's Playground」Millie教你雙層抹茶起司蛋糕，只要換掉一些材料，就不用怕醣量爆錶，生酮飲食也能開心吃甜點！
這次的影片中，Millie將砂糖換成赤蘚糖醇(代糖)、麵粉則使用杏仁粉代替，降低醣的攝取量，蛋糕的部分可以分成三個部分，抹茶海綿蛋糕、抹茶輕乳酪蛋糕、像布丁口感的抹茶芝士醬，也可以依比例換成喜歡的口味！
生酮飲食是透過減少攝取醣類（碳水化合物），讓身體透過脂肪消耗來獲得能量，進而達到瘦身的效果，但同時拉高了油脂的比例，在熱量上其實不比平常低，所以還是要控制攝取量喔！
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完整影片：這裡看
美麗烘焙YT：這裡看
Millie 微博：這裡看
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