快訊

中研院P3前實驗室人員遭霸凌？院長廖俊智出面坦承

要求懶惰成習、犯組織罪強制工作3法 大法官宣示違憲

有片！生酮飲食也能吃？帶你做好吃不胖的抹茶起司蛋糕！

聯合新聞網 / 江孟軒
雙層抹茶起司蛋糕
雙層抹茶起司蛋糕

你也是起司蛋糕控嗎？在減肥戒糖卻很嘴饞？今天讓「美麗烘焙Baker's Playground」Millie教你雙層抹茶起司蛋糕，只要換掉一些材料，就不用怕醣量爆錶，生酮飲食也能開心吃甜點！

這次的影片中，Millie將砂糖換成赤蘚糖醇(代糖)、麵粉則使用杏仁粉代替，降低醣的攝取量，蛋糕的部分可以分成三個部分，抹茶海綿蛋糕、抹茶輕乳酪蛋糕、像布丁口感的抹茶芝士醬，也可以依比例換成喜歡的口味！

生酮飲食是透過減少攝取醣類（碳水化合物），讓身體透過脂肪消耗來獲得能量，進而達到瘦身的效果，但同時拉高了油脂的比例，在熱量上其實不比平常低，所以還是要控制攝取量喔！

想了解更多關於健康飲食的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓你吃甜點零負擔！

完整影片：這裡看

美麗烘焙YT：這裡看

Millie 微博：這裡看

延伸閱讀

冬天不想吃生菜？五星主廚3分鐘教你做溫沙拉！

1分鐘番茄雞肉球 讓你吃肉肉長肌肌

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片！生酮飲食也能吃？帶你做好吃不胖的抹茶起司蛋糕！

你也是起司蛋糕控嗎？在減肥戒糖卻很嘴饞？今天讓「美麗烘焙Baker's Playground」 Millie教你雙層抹茶起司蛋糕，只要換掉一些材料，就不用怕醣量爆錶，生酮飲食也能開心吃甜點！

流氓廚師的反差萌 脫下衣服後竟是這副模樣！

經常在IG曬出健身、料理影片的「斷腸人」，初次見面還以為他是哪裡的堂口老大！一口流利台語和滿身兄弟氣，斷腸人的職業竟是拿起鍋鏟，大展身手的廚師。 在創立料理包品牌時，對於未來感到徬徨，壓力大到靠暴食宣洩，從不曾有贅肉的他，在穿上牛仔褲的那一刻，腰圍竟有了驚人變化！

有片！運動後腰痛、膝蓋痛？健身教練教你3個髖屈肌伸展動作

你也會深蹲時身體前傾嗎？運動後常覺得腰痛、膝蓋痛？都是因為你的髖屈肌（Hip flexor）太緊了！「Pelieving」健身教練Paige教你3個動作伸展髖屈肌，減少運動傷害。

38年的願望終於成真！從工作狂轉運動狂：70歲還要穿比基尼

明年即將40歲的鄧婉君，每年生日願望都是練出馬甲線，38年來，卻沒有一次做到。如今，她成為運動狂熱者，要拍運動寫真、跑馬拉松，更決心挑戰三鐵、單車環島，改變的契機在哪裡？

有片｜減重迷思大破解！醫師教你維持身材不復胖的關鍵

總是覺得減肥越減越胖嗎？除了飲食控制，不間斷的運動才是維持身材不復胖的關鍵，讓「好邱夫妻」用9分鐘教你改善所有復胖問題。

讓型男教練謝繼賢淚流滿面的一場比賽 竟是20年高球生涯最經典！

8歲開始打高爾夫球的謝繼賢，回想起高球生涯裡最經典的一場比賽，竟是14歲那年，因為自滿、疏忽，以一桿之差落敗的比賽，當晚媽媽端了他最愛的牛肉麵想安慰他，謝繼賢卻只嚐到眼淚的滋味。 一路揮出好成績到成為台灣日巡賽代表，滿身榮耀回台卻又一落千丈，謝繼賢不曾想過放棄，跑去當粗工也要賺比賽經費，一路上他是用什麼信念支撐自己，又遇到哪些貴人為他伸出援手？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。