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有片｜超燃脂！10分鐘TABATA開合跳運動

聯合新聞網 / 陳俐伶
開合跳是基礎的有氧運動。(圖/Canva)
開合跳是基礎的有氧運動。(圖/Canva)

總是抱怨沒時間運動嗎？其實燃脂瘦身比你想像中還要容易！Youtuber「Bellysu減肥中」教你「10分鐘TABATA開合跳運動」，每天10分鐘，讓你瘦成一道閃電！

開合跳是基礎的有氧運動，並可以在短時間內消耗熱量，就算你沒有時間去上健身房，也能夠輕鬆達到鍛鍊的效果。

Youtuber「Bellysu減肥中」利用國人從小必備的熱身運動「開合跳」，搭配上源自於日本屬於高強度間歇式訓練的「TABATA」，不僅燃脂瘦身，還有降低骨質疏鬆和促進心肺功能的好處。

跟著影片一起做，透過20組動作，每組20秒，中間休息10秒，10分鐘即可達到全身鍛鍊、改善協調性的效，持之以恆在不久的將來絕對看見成效。快跟著「Bellysu減肥中」訓練，動完保證超有感！

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