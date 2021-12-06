有片｜超燃脂！10分鐘TABATA開合跳運動
總是抱怨沒時間運動嗎？其實燃脂瘦身比你想像中還要容易！Youtuber「Bellysu減肥中」教你「10分鐘TABATA開合跳運動」，每天10分鐘，讓你瘦成一道閃電！
開合跳是基礎的有氧運動，並可以在短時間內消耗熱量，就算你沒有時間去上健身房，也能夠輕鬆達到鍛鍊的效果。
Youtuber「Bellysu減肥中」利用國人從小必備的熱身運動「開合跳」，搭配上源自於日本屬於高強度間歇式訓練的「TABATA」，不僅燃脂瘦身，還有降低骨質疏鬆和促進心肺功能的好處。
跟著影片一起做，透過20組動作，每組20秒，中間休息10秒，10分鐘即可達到全身鍛鍊、改善協調性的效，持之以恆在不久的將來絕對看見成效。快跟著「Bellysu減肥中」訓練，動完保證超有感！
想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更強壯！
Bellysu減肥中 FB: 點我看
Bellysu減肥中 YT: 點我看
Bellysu減肥中 原始影片:點我看
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言