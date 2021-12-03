只吃一碗麵就想瘦？錯誤的飲食方式讓她健康亮紅燈！
身材火辣、追求健康飲食的婷妞曾因為吃不胖體質，超級愛暴飲暴食，沒想到產後體質改變，呼吸就會胖的她，為了減肥只吃一碗麵！
長期錯誤的飲食方式，加上全職照顧家庭的疲累，讓婷妞健康亮起紅燈，真正讓她改變觀念的原因是什麼？而婷妞又是怎麼堅持正確的飲食管理？
天生爛身體
經常在IG分享健康飲食與運動生活的婷妞，其實有副你無法想像的爛身體，酒糟肌、腎發炎、鼻竇炎、支氣管炎、掉髮，婷妞通通經歷過，身為服飾店闆娘的她，因疫情爆發，實體消費轉線上，她是第一波受害者！
在龐大店租、業績的壓力下，婷妞因為這樣健康每況愈下，本身不愛運動的她，下班後跑步也只是為了紓解壓力，直到結婚生子後才驚覺：「這個身體怎麼扛起一個家？」
產後體質轉變，一個小感冒也能長達一個月無法痊癒，偏偏小孩像顆勁力電池充滿活力，婷妞婚後收掉服飾店，專心在家顧小孩，但體力真的無法跟上小孩成長的速度！
暴食後變成厭食
因為有吃的本錢，讓天生吃不胖的婷妞常常暴飲暴食，但因為從來沒有關注過健康飲食知識的她，在開始運動後，也因為錯誤的飲食習慣導致頭暈，三不五時就肚子餓，甚至引發厭食的症狀。
多虧有閨密經營的運動社群，婷妞才開始接觸正確的運動、飲食方式，並和姐妹們互相督促，透過營養課程的觀念學習，才真正改變她長期以來的錯誤的飲食方式。
感恩科技的發達，線上有許多運動影片，讓必須配合家庭作息的婷妞，在家也能輕鬆運動，不像其他的職業婦女，要在忙碌中擠出時間，讓婷妞直呼自己真的好幸運！
讓運動融入生活
很多媽媽其實有心想要運動，但因為要帶小孩的關係，沒辦法真正堅持下去，婷妞就結合姐妹們的專業，一起發起線上運動的活動，揪網友們一起來互相督促和勉勵！
如何讓運動融入生活很重要，婷妞分享其實帶小孩的過程就是一種運動、做家事也是一種運動，她還會把小孩當成負重工具，邊玩邊深蹲，除了練到身材，也促進親子關係！
最重要的是日常的飲食要有對的觀念，過去因為不懂，讓自己營養不足，很容易肚子餓和頭暈，現在吃對食物，不僅營養滿分，甚至沒有任何的激烈的減肥方法，僅靠飲食管理，三個月就減掉六公斤，現在目標是追求19%的體脂，還有讓肌肉線條更美麗！
改變觀念再傳遞
自己開始追求健康飲食，婷妞讓全家大小一起吃，原型食物的美味，用簡單的鹽巴就能擁有，甚至營養來源只要正確，減肥過程也不會讓自己餓到肚子。
產前曾誤以為自己天生吃不胖，產後一口空氣就讓腰線不見，婷妞也用過錯誤的方式讓自己維持身材，當媽了之後才知道，美麗也要兼顧健康，所以才會這麼用心在管理飲食。
透過「有肌勵」，婷妞想鼓勵更多人：
一個人的時候愛自己很理所當然，有了家庭和小孩千萬別忘記，讓自己更正向才有更多正能量，去照顧所有我們愛的人。
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