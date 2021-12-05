有片！減肥不敢吃早餐？一分鐘告訴你這樣吃不怕胖！

「你知道嗎？好多媽媽們都好嫉妒你！」48歲的賴平，是兩個孩子的媽，最大的兒子已經28歲，這些年來，火辣身材的她總是街頭最美焦點；10年前的她卻是被貼「肥媽」、「五花肉」標籤的自卑媽媽。

2021-12-06 09:00