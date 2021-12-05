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有片！減肥不敢吃早餐？一分鐘告訴你這樣吃不怕胖！

聯合新聞網 / 陳俐伶
你也是正在減肥不敢吃早餐嗎？圖/Canva
你也是正在減肥不敢吃早餐嗎？圖/Canva

明明一樣都是吃，為什麼我不吃早餐吸空氣就會胖、吃錯變更胖！

一整天的高效率就從早餐開始！但是面對各種蛋餅、漢堡、薯餅、大冰奶等，該怎麼吃比較好？營養師高敏敏利用表格傳授「早餐公式」秘笈給大家，幾百種搭配任你選，一整年都吃不完！影片中提供吃早餐的方法，也針對早餐做重點整理，快跟著營養師高敏敏，慢慢改善飲食習慣！

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營養師高敏敏頻道：點我看

營養師高敏敏原始影片：點我看

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