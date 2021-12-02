有片！上下樓梯膝蓋痛？物理治療師一招讓你不再怕走路
你是不是常常覺得爬樓梯膝蓋痛、關節也卡卡的？常聽到人家說爬樓梯很傷膝蓋，姿勢不正確、用錯施力點，都很可能導致膝關節加速退化，快讓物理治療師 Nick來教你上下樓梯的正確姿勢！
上樓時，膝蓋承受身體4倍重量，下樓則是6倍之多，物理治療師 Nick表示，走樓梯時，不正確的姿勢，很容易造成膝蓋關節壓力上升，退化性關節炎、髕骨疼痛症候群等問題，所以保護好膝蓋更為重要，正確的方式是膝蓋在腳尖後，用屁股的力量走，就能減輕膝關節的壓力，詳細動作快一起看看影片吧！
想了解更多關於健康常識的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起找回健康活力！ 。
完整影片：點我看
Nick FB：點我看
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言