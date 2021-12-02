有片！上下樓梯膝蓋痛？物理治療師一招讓你不再怕走路

你是不是常常覺得爬樓梯膝蓋痛、關節也卡卡的？常聽到人家說爬樓梯很傷膝蓋，姿勢不正確、用錯施力點，都很可能導致膝關節加速退化，快讓物理治療師 Nick來教你上下樓梯的正確姿勢！

上樓時，膝蓋承受身體4倍重量，下樓則是6倍之多，物理治療師 Nick表示，走樓梯時，不正確的姿勢，很容易造成膝蓋關節壓力上升，退化性關節炎、髕骨疼痛症候群等問題，所以保護好膝蓋更為重要，正確的方式是膝蓋在腳尖後，用屁股的力量走，就能減輕膝關節的壓力，詳細動作快一起看看影片吧！

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