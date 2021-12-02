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33歲體態比20歲還火辣！她靠「這件事」擺脫節食十年的痛苦

聯合新聞網 / 江柏蓉
被社會審美觀綁架的Jannie，節食十年只為追求乾扁瘦，去年，終於找回健康美。圖片由Jannie授權「有肌勵」刊登
被社會審美觀綁架的Jannie，節食十年只為追求乾扁瘦，去年，終於找回健康美。圖片由Jannie授權「有肌勵」刊登

好幾年前，正是流行紙片人的時期，因為被社會的審美觀綁架，Jannie從高中一路節食到30歲，病態的心理讓她陷入自我認同障礙，去年，她開始接觸重訓，徹底改變對「美」的認知，現在33歲的她，體態比20歲時還要火辣。

Jannie接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享找回健康美的心路歷程，也希望有相同對自我外在認同障礙及節食困擾者，能透過她的故事有所改善。

嚴苛的審美要求

Jannie從青春期開始，就對外貌特別自卑，任何一點缺陷都會讓她崩潰，她會因一顆痘痘哭、不去上課，同時，課業壓力又讓她胖了10公斤。

同學無心的言語都成為傷害她的利器，家人也無法體諒身為學生的她注意力總是在外貌不在課業，她找不到抒發出口，也不敢照鏡子面對自己，從高中開始，決心節食改變自己。

病態的節食方式

在節食最極端的時期，她一天只吃早餐、水喝4000cc，到後期甚至要感到飢餓才會開心，她知道她的方式過激到有點病態，卻始終不知道如何改善。

直到30歲，Jannie發現再也無法單靠節食瘦下來，才開始接觸運動，想藉由運動讓自己更瘦。

運動好痛苦

因為周遭的人沒有運動習慣，從小，Jannie的課外活動只有補習班，各科老師都會借體育課來考試、趕進度，所以Jannie從來不覺得運動是件很重要的事，對於運動完全是從零開始，在使用健身器材時不但錯誤百出，還覺得流汗很臭，她真心覺得運動很痛苦。

後來在健身房認識了愛重訓的朋友，教導她正確的姿勢與觀念，漸漸的，她愛上重訓，從原本的一週一次上健身房，到現在的一週四次，現在不動，反而會覺得渾身不舒服。

回歸健康的心態

以前，Jannie總認為乾扁瘦才是美，不斷追求在體重的數字上，神奇的是，接觸重訓後，這些觀念全被打破了！她不再否定自己，反而更喜歡自己。

Jannie開始攝取三餐，注重營養均衡，目前遇到最大的困擾，是胃口太小，怕吃太少影響到運動效果，跟以往的她完全天壤之別，如今，健齡2年的她已考上教練執照，未來還想嘗試空中瑜珈等不同的運動，強化上半身，讓自己越來越好。

鼓勵你的話

進入新的領域，最重要的是心態，時間會給你同等甜美的果實，就看你願意花多少時間成就一件事。

蛻變的過程都是痛苦的，但正是因為我們的堅持，才能蛻變成美麗的蝴蝶。

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