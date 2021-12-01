不用煩惱了！一周懶人減肥菜單幫你想好了

胖小孩在求學過程中，不是特別受歡迎，就是可能遭遇霸凌，天生開朗的陳冠魁從小胖到大，因為討喜沒有遭受過不平等的待遇！ 沒覺得自己胖、也沒人提醒，陳冠魁甚至還有女朋友，體重一路來到人生巔峰，直到出了場車禍，才驚覺自己的健康出問題！

2021-12-01 09:00