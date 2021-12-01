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不用煩惱了！一周懶人減肥菜單幫你想好了

聯合新聞網 / 林祐遙
一週懶人菜單幫你想好了，想要美味與健康兼具快跟著影片看下去！圖/Canva
一週懶人菜單幫你想好了，想要美味與健康兼具快跟著影片看下去！圖/Canva

想減肥又想吃得健康又美味？Youtuber「美姚 MirandaYao」精選7天的菜色組合，造福連動腦都懶惰的你，跟著影片一起吃，享受歡樂的用餐時光！

想要減肥除了運動，飲食也要注意，影片中教學好上手的料理，可依照個人需求調整順序、增加份量，讓你吃的健康還能享受食材的美味，影片裡的乾煎系列，真的讓人垂涎三尺啊，趕緊點進影片看下去！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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