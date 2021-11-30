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看劇看到人生大轉變 素人大媽因陸劇「三十而已」活出新自我！

聯合新聞網 / 林祐遙
用一年時間運動、控制飲食，大慈找回好身材也找到自信。照片由大慈授權「有肌勵」刊登。
用一年時間運動、控制飲食，大慈找回好身材也找到自信。照片由大慈授權「有肌勵」刊登。

陸劇「三十而已」的女主角之一顧佳，是個幹練又美麗的全職媽媽，劇中不僅要照顧孩子、協助老公打理事業，還要精心打扮自己讓外表看起來體面，大慈受戲劇影響，不想當一個黯淡無光的職業婦女。

體態走樣、臉色蠟黃、生活重心甚至不在自己身上的大慈，與家人協調得到一週一天的放風時間，她做了哪些努力，居然從鄉村大嬸變成火辣雙寶媽？

想成為偶像劇女主

大慈今年31歲，在傳統產業裡擔任行政人員近十年，生了兩個孩子，生活一帆風順卻也平淡無奇，忙碌的育兒、職場與家庭生活，讓她忽視身體健康與愛自己的權利。

婚前的大慈喜歡跑步、瑜伽運動，熱衷於核心訓練、追求馬甲線，還未結婚生子的她，時間通通給自己，加上年輕代謝好，腹肌真的隨便練、隨便有！

踏入婚姻後，身份的轉變讓大慈感到不適應，總是配合先生孩子的時間，忙碌奔波在工作與家庭裡，特別是二寶出生後，感覺48小時都不夠用！

為什麼結了婚我就變了

每天醒來就是打理家庭，然後再出門上班，大慈跟一般的職業婦女一樣，在家庭與職場的忙碌裡無限循環，漸漸地，她減少與自己對話的時間，只要老公、小孩吃飽、睡好就夠了。

結婚後的大慈早就沒有在運動，加上產後體質改變，新陳代謝大幅下降，等到回過神的時候，身材大走樣，體重突破60大關，體脂更是來到37%。

失去了婚前曼妙身材，加上總是被小孩控制的時間，大慈變得容易充滿負能量，直到看了陸劇「三十而已」，才被劇情啟發：「誰說職業媽媽要過得邋遢」

家人是最大的後援

與家人溝通後，大慈獲得每週一的放風時間，一個月有四天，對職業婦女來說有多麽珍貴，下了班，大慈就去運動，當體重開始出現變化時，自信也跟著來了。

為了找回婚前的身材，大慈更加善用每分每秒，利用線上課程、Youtube教學影片、運動APP，讓大慈笑說：「感謝科技的進步，讓我每天都能在家運動」。

家人的後援時刻，更是大慈抓緊時間針對重點部位訓練的重要時刻，從忙碌中擠出時間運動，持續了將近一年，大慈瘦了近12公斤，體脂也減掉6%，現在想追求更完美的腹肌線條。

運動使我自信又美麗

媽媽們的經典名言：「媽媽開心，全家都開心」，大慈開始運動後，身材恢復也找回自信，身上不再有股低氣壓，也讓家庭氣氛變得輕鬆開朗。

過去總認為自己被小孩綁住，休息的時刻只想大吃、耍廢、滑手機，殊不知利用那15分鐘來運動，不僅心情輕鬆、紓解壓力，連帶身材都練出好成績。

透過「有肌勵」，大慈想鼓勵更多人：

幸福不是人家給你，都是靠自己爭取的，想要成為偶像劇的女主角，也要自己有本事和堅持，去改變原有的舒適環境。

延伸閱讀

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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