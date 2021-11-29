25歲負債百萬不敢交女友 花16年還清負債娶到美嬌娘
從小家中常被斷水斷電、25歲被朋友捲走所有積蓄….對蕭永濬來說，人生就像滿布尖銳咕咾石的「天堂路」，因為堅信努力到最後，一定會有甜美果實，他願意忍受一路割傷流血，仍然繼續往前爬。
如今找回健康新常軌的蕭永濬，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享他如何一步一步迎回生命自主權的過程。
人生積蓄一夕歸零
父親愛賭博，家裡經濟不穩定，斷水斷電是常態，對生活沒有保障的恐懼，讓蕭永濬國中畢業就開始工作。高中念夜校，一年級就休學、高二離家出走一年，到西門町租套房開始打工，每天上大夜班賺錢，希望逃離貧窮的輪迴。
他每天兼兩份工作，從早工作到晚，把賺來的錢和熟識多年的好友合資開燒烤店，因為工作忙碌，燒烤店經營全由朋友負責，正當投資生意上軌道，想把重心都轉移到店裡，朋友卻捲款潛逃，積欠廠商的百萬貨款全由他一人扛。
這一年，他才25歲，不只人生第一桶金全被捲走，更倒賠百萬負債。蕭永濬沒有時間怨嘆流淚，他勇敢扛起債務，除了睡覺外，一睜眼就是工作，全無休息時間，更不敢交女朋友。
每年胖10公斤
長期工作生活不正常，壓力大，讓他習慣喝酒紓壓，下班後喝酒放鬆，喝完倒頭就睡，從25歲開始，每年體重平均以10公斤速度增長，到了33歲已胖到110公斤，不健康、更沒自信。
他開始運動，但不管是騎車、跑步，總是三分鐘熱度，遇到下雨就放棄。後來轉到健身房重訓，但因沒錢請教練，自己看網路影片練習，在家裡把動作練習好幾次，才去健身房操作。
想要健康體態必須「七分吃，三分練」，他也開始自己下廚烹飪，煮青菜湯加蒟蒻、吃生菜沙拉加水果等，但因熱量不夠太容易餓，持續不了多久便宣告失敗。
山能夠包容一切
疫情剛開始的時候，蕭永濬跟朋友約爬七星山，在平時沒有什麼運動習慣，準備也不夠充分的情況下，爬得氣喘吁吁，鐵腿加抽筋，為了更能恣意的遨遊山林，開始規律運動並控制飲食，就算不能出門也每天運動；透過吃3份菜、2份肉不碰澱粉方式，花了一年多時間，終於把體重降到82公斤左右。
他的改變，也影響身旁的人開始運動，跟過去的酒友從每天喝，到一周喝一次、甚至不喝，改成約爬各地百岳，已完成合歡群峰、玉山、雪山、屏風山、嘉明湖等十幾座百岳。
蕭永濬笑說，都市叢林中唯一每天改變的只有日子，但山林會隨每個季節、每一天有不同的改變，每次都有不一樣的發現。因為爬山，他見識到更多台灣土地的美好，認識了更多不同領域的山友。人是渺小的，而山卻是能包容一切的，不管有多少不開心，總是能在山林的療癒下煙消雲散。
堅持就可嘗到甜美果實
花了18年努力，今年41歲的蕭永濬終於還清負債，也遇到了願意包容、肯定他努力的對象，近期將結為連理。
透過「有肌勵」，他想鼓勵更多人，不管遇到多苦的事情，只要你願意負起責任，把生活好好過下去，生活總是會回饋你的，過了10年、20年後，會發現眼前痛苦不算什麼。
改變雖然很不容易，但是堅持才是最困難的，找到你愛做的事情，堅持下去，甜美的果實總會在盡頭等著你。
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